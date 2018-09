Sefii Jandarmeriei, chemati la Parchet pentru a fi pusi sub acuzare in dosarul protestului din 10 august UPDATE

Sursa: Captura Digi 24

Foto: Ziare.com

Ziare.

com

- Colonelul Ionut Catalin Sindile, imputernicit in functia de inspector general al Jandarmeriei Romane, s-a prezentat la Parchetul General. Ofiterul nu a vrut sa faca declaratii la intrare la audieri."Sa vedem despre ce este vorba, iar dupa aceea va voi da declaratii", a spus Sindile.Mai multe persoane aflate in fata sediului Parchetului General au strigat "la puscarie" in momentul in care seful Jandarmeriei a ajuns la Parchet.Aceleasi surse citate de Mediafax au mentionat ca seful Jandarmeriei Romane este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva.**********De asemenea, au mai fost chemati: colonelul, prim-adjunct al Jandarmeriei Romane, cercetat pentru complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva; maiorul, director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, cercetat pentru abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva, participatie improprie la fals intelectual, participatie improprie la uz de fals, potrivit Agerpres.La Parchet a fost citat si comisarul-sef de politie, secretar de stat pentru relatia cu prefectii din MAI, cercetat pentru complicitate la abuz in serviciu si participatie improprie la purtare abuziva.Procurorii militari au deschis un dosar penal in legatura cu modul in care au intervenit jandarmii in timpul protestului din 10 august.Pe 3 septembrie, Parchetul General anunta ca 770 de plangeri penale au fost inregistrate la Sectia Parchetelor Militare din partea unor persoane care au avut de suferit in urma interventiei jandarmilor la protest.