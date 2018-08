Seful DGPI si vicepremierul Capitalei, la Parchetul General in dosarul 10 august

Ziare.

com

Marculescu a stat de vorba cu procurorii aproximativ o ora, fiind vorba despre o vizita de lucru, conform Digi24 Acesta a explicat rolul pe care DGPI (Directia Generala de Protectie Interna din cadrul MAI) il are in cadrul unor evenimente precum proteste de amploare anuntate din timp, dar si ce fel de informatii ar putea strange directia si ce date ar putea transmite structurilor care coordoneaza astfel de actiuni din teren.La randul sau, vicepremierul Capitalei a fost audiat, in calitate de martor, privind violentele din 10 august.Amintim ca ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca acesta s-a aflat la centrul de comanda din Piata Victoriei.Si prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a fost audiat timp de aproximativ trei ore, in calitate de martor, in acest dosar. Ea a fost la Parchetul General miercuri.La iesirea din PG, oficialul a sustinut ca a respectat legea cand a semnat ordinul de interventie a jandarmilor.