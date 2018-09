"LIVE Seful Jandarmeriei confirma ca a fost pus sub acuzare de Parchet in dosarul protestului din 10 august"

LIVE TEXT

Comisarul -sef Mihai Dan Chirica, secretar de stat pentru relatia cu prefectii din Ministerul Afacerilor Interne, a parasit sediul Parchetului General dupa ce a fost pus sub invinuire pentru complicitate la abuz in serviciu si participatie improprie la purtare abuziva.Secretarrul de stat spus ca nu el s-a aflat in spatele violentelor.Mihai Dan Chirica, secretar de stat pentru relatia cu prefectii din Ministerul Afacerilor Interne, s-a prezentat la Parchetul General. Surse judiciare au declarat pentru Ziare.com ca oficialul urmeaza sa fie pus sub invinuire pentru complicitate la abuz in serviciu si participatie improprie la purtare abuziva."Dati-va demisia de onoare!", "Criminalule!", "Demisia!", au scandat cei 20-30 de protestatari stransi la Parchetul General.Chirica nu a facut declaratii la intrare in parchet.Seful Jandarmeriei Bucuresti a iesit din sediul Parchetului General, dupa ce a fost pus sub acuzare de procurorii militari."Imi asum toata actiunea, pentru ca a fost bazata pe lege. Eu am respectat legea", a declarat ofiterul. Laurentiu Cazan a transmis protestatarilor sa respecte si ei legea.La Parchetul General s-a prezentat maiorul Laurentiu Cazan, seful Jandarmeriei Capitalei, cel care a coordonat interventia la protestul din 10 august.Ofiterul a incercat initial sa intre pe la Ministerul Mediului, institutie care este langa Parchetul General, dar cei de la intrare nu au fost de acord cu acest lucru. In final, Cazan a intrat pe usa Parchetului General, fiind huiduit de protestatari. Maiorul nu a facut declaratii.- Sebastian Cucos a iesit din sediul Parchetului General, fiind huiduit de catre protestatari. Ofiterul nu a facut nicio declaratie. Potrivit unor surse judiciare, Cucos a fost anuntat ca are calitatea de suspect, fiind acuzat de complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva.- Fostul sef al Jandarmeriei, Sebastian Cucos, s-a prezentat la sediul Parchetului General. Mai multi protestatari au strigat: "Domnu' Cucos, ai omorat un om, exact ca-n Kosovo!", "Rusine!", "Criminalule!".Ofiterul si-a facut loc cu greu printre cei aproximativ 20 de protestatari aflati langa ParchetMai multi jandarmi au venit la Parchet inaintea sosirii lui Cucos pentru calma spiritele. Oamenii legii au vrut sa ridice pe unul dintre protestatarii mai vocali.Protestatarii au adus la Parchetul General si bannere cu mesaje.- Colonelul Ionut Catalin Sindile a iesit de la audieri. Ofiterul a fost huidut de mai multi protestatari, care au strigat "Criminalule!", "La puscarie!", "Ai bagat in spital batrani si copii!". Protestatarii i-au pus hartie igienica pe parbrizul masinii sale."Mi s-a adus la cun calitatea de suspect, mi s-au adus la cunostinta faptele - complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva", a declarat Catalin Sindile la iesirea de la Parchet,Seful Jandarmeriei Romane a mai spus ca atat in plan personal, cat si institutional, are tot interesul sa colaboreze cu anchetatorii. Sindile a iesit de la Parchet dupa aproximativ o ora.Mai multi jandarmi au venit in spatele Parchetului General si ii legitimeaza pe protestatari. Printre cei legitimati este si Doru Maries, presedintele Asociatiei 21 Decembrie 1989. "Eu am venit la Parchet de 28 de ani sa va apar drepturile voastre, sa ajungeti voi colonei", a declarat suparat Maries.- Colonelul Ionut Catalin Sindile, imputernicit in functia de inspector general al Jandarmeriei Romane, s-a prezentat la Parchetul General. Ofiterul nu a vrut sa faca declaratii la intrare la audieri."Sa vedem despre ce este vorba, iar dupa aceea va voi da declaratii", a spus Sindile.Mai multe persoane aflate in fata sediului Parchetului General au strigat "la puscarie" in momentul in care seful Jandarmeriei a ajuns la Parchet.**********De asemenea, au mai fost chemati: colonelul, prim-adjunct al Jandarmeriei Romane, cercetat pentru complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva; maiorul, director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, cercetat pentru abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva, participatie improprie la fals intelectual, participatie improprie la uz de fals, potrivit Agerpres.La Parchet a fost citat si comisarul-sef de politie, secretar de stat pentru relatia cu prefectii din MAI, cercetat pentru complicitate la abuz in serviciu si participatie improprie la purtare abuziva.Procurorii militari au deschis un dosar penal in legatura cu modul in care au intervenit jandarmii in timpul protestului din 10 august.Pe 3 septembrie, Parchetul General anunta ca 770 de plangeri penale au fost inregistrate la Sectia Parchetelor Militare din partea unor persoane care au avut de suferit in urma interventiei jandarmilor la protest.