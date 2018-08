Senator USR, aflat in Piata Victoriei: Stiti cum e sa te intalnesti cu propriul tau copil, transportat inconstient pe targa?

Ziare.

"Stiti cum e sa te intalnesti cu propriul tau copil, transportat pe targa, in stare de inconstienta catre un echipaj SMURD?", a scris Alexandrescu pe pagina sa de Facebook.El relateaza ceea ce s-a intamplat: "Fetele mele erau cu mine la protest. Una dintre ele a inaintat putin, cu o prietena a ei, in dreptul primelor mese de la girafa. Acolo a inhalat gazele imprastiate de fortele de ordine. Si-a pierdut cunostinta. Noi o pierdusem din vedere si am inceput sa o cautam. Credeam doar ca intarzie un pic mai in fata...Deodata, am vazut paramedicii care transportau pe targa o adolescenta de 16 ani. Unul dintre voluntarii care transportau targa mi-a strigat: Domnule Alexandrescu, este fata dumneavoastra! M-am alaturat lor in goana si am urcat in camion. A urmat resuscitarea, cu oxigen si monitorizare a inimii. Multumesc echipei de interventie!"."Cum e ca un guvern sa-si gazeze proprii cetateni? Si pe copii! Sa le faca rau ca sa-si asigure linistea?", incheie Vlad Alexandrescu.In total au fost raniti aproape 200 de oameni, si fortele de ordine continua sa foloseasca lacrimogene.