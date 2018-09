Serban Nicolae a blocat audierile privind violentele din 10 august: Cliseru a dat declaratii doar presei, Carmen Dan si seful Jandarmeriei nici n-au venit

LIVE

E a doua oara cand audierea Sperantei Cliseru e blocata de PSD

Audierile fusesera programate, comunicate invitatilor si facute publice in mass-media. Astfel, prima care ajungea in fata comisiei parlamentare era Speranta Cliseru, prefectul Capitalei, de la ora 13:00. Ulterior, era asteptat comandatul Jandarmeriei, Laurentiu Cazan, de la ora 13:45, iar incepand cu ora 14:30 urma sa fie audiata si Carmen Dan.Prefectul Capitalei confirmase participarea si a asistat la prima parte a sedintei.Senatorul PSD Serban Nicolae a fost cel care a cerut sa fie eliminate de pe ordinea de zi a comisiei audierile. Motivarea sa a fost ca "este lipsa crasa de respect" fata de membrii Comisiei pentru ca invitatiile nu au fost facute cu aprobarea tuturor membrilor.Supusa la vot, solicitarea lui Serban Nicolae a avut castig de cauza, avand in vedere ca PSD si ALDE detin majoritatea voturilor.pleaca din sala si face declaratii in fata jurnalistilor. Prefectul spune ca nu a vazut mesajele la care s-a referit duminica Gabriela Firea si sustine ca nu are un conflict cu ministrul de Interne."A fost neobisnuit sa se discute atata despre prefect, nu prefectul conduce operatiunile. E prea multa discutie despre prefect. Nu sunt nicio victima, de ce as fi? Eu imi vad de treaba mea, nu sunt victima nimanui si nimeni nu o sa ma transforme pe mine intr-o victima. Imi vad de atributiile mele,. Eu nu am fost prin Piata, nu ma plimbam pe acolo, am fost in locul in care mi s-a indicat sa ma duc, nu sunt militar, sunt administrativ", a spus ea.) "Nu am depus plangere impotriva nimanui"."Eu respect institutiile statului, daca dumnealor au decis sa nu fie audierile, e decizia dumnealor. Eu nu eram in sala cand s-a votat. Eu nu fac politica, sunt numita de Guvern si Guvernul e politic, dar eu nu m-am consultat cu nimeni. Discutii am tot timpul cu doamna primar general, cand e nevoie sa discutam. Daca doamna ministru de Interne o sa ma cheme, o sa ma duc. Sunt cu fruntea sus si astept", a mai spus Speranta Cliseru.si nu am de ce sa renunt", a adaugat ea.- Incepe sedinta cu celelalte puncte de pe ordinea de zi. La primul punct se discuta un proiect privind "intretinerea animalelor de serviciu scoase din functiune", proiect sustinut de PNL.este in sala, dar nu este lasata sa vorbeasca. Membrii comisiei de Aparare continua dezbaterile pe tema audierilor.: "Sa incetam mascarada, v-ati facut numarul politic, haideti sa incepem sedinta". Senatorul PSD se opune audierii prefectului.le propune celor de la PSD sa vina ei cu o data exacta la care sa aiba loc audierea celor trei oficiali.vrea sa fie amanate orice fel de discutii cu privire la audierile din 10 august.- Incepe sedinta comisiei, cu accesul presei, insa de pe ordinea de zi a fost scos punctul privind audierea celor trei oficiali., presedintele comisiei de Aparare, propune sa se voteze invitarea celor trei pentru viitoarea sedinta a comisiei. Cu doar 4 voturi "pentru", propunerea pica.: Ni s-au pus la dispozitie materiale, dar nu am avut timp sa le citesc, nu cred ca putem sa atingem aceste subiecte in fata opiniei publice. Am votat sa scoatem punctul 6 (audierea celor 3, n.red.) de pe ordinea de zi.- Se discuta despre limitarea accesului presei.Este a doua oara cand Speranta Cliseru vine degeaba la Parlament pentru a fi audiata. Audierea prefectului Capitalei din 27 august nu s-a putut desfasura din lipsa de cvorum, doar 6 din cei 13 membri ai comisiei fiind prezenti la sedinta. Prefectul Capitalei a spus atunci ca ordinul de evacuare a Pietei Victoria a fost dat dupa miezul noptii, in timp ce reprezentantii Jandarmeriei au sustinut ca ordinul s-a dat in jurul orei 23:11. De asemenea, prefectul Capitalei a mai afirmat ca nu a fost prezenta in centrul mobil de comanda, dar se afla intr-o cladire a Guvernului in noaptea protestelor.Despre controversele iscate de ordinul de interventie dat jandarmilor la protestul din 10 august a vorbit si premierul Viorica Dancila care a anuntat, vineri, ca va avea o discutie cu ministrul de Interne si cu prefectul Capitalei despre acest ordin. Premierul vrea sa lamureasca si o inregistrarea video, aparuta in spatiul public, in care prefectul Capitalei este chestionata de un cetatean. Acesta ii cere sa vorbeasca despre protestul din 10 august si sa recunoasca faptul ca ministrul Carmen Dan si liderul PSD, Liviu Dragnea, au mintit. Prefectul a raspuns: "Asta am spus".Pentru ministrul de Interne audierea de astazi ar fi fost a doua, dupa ce in 21 august s-a prezentat din proprie initiativa in fata parlamentarilor. Carmen Dan a anuntat ca va merge la audieri si ca raportul clasificat privind protestele va ajunge, luni, la Comisia de aparare.Vicepresedintele PSD Gabriela Firea i-a cerut, sambata, la sedinta CExN, demisia ministrului de Interne pentru felul in care a gestionat protestele din 10 august. Aceasta a mai acuzat ca ministrul a vrut sa arate ca toata responsabilitatea pentru evenimentele din 10 august este a prefectului Capitalei, o persoana apropiata primarului general.Ministrul de Interne spunea luni ca va raspunde acuzatiilor la Comisia de aparare din Senat.Procurorii militari de la Parchetul General au inregistrat, pana in prezent, 770 de plangeri depuse impotriva jandarmilor de catre participantii la protestul din 10 august. Parchetul a anuntat ca 62 de jandarmi depus plangeri pentru ca au fost agresati la mitingul din 10 august.