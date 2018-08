Social democratii din Suedia ar putea discuta excluderea PSD din Partidul Socialistilor Europeni

Acelasi demers si in Danemarca

Ziare.

com

Dana Hering si Emil Stefan Ghibu, doi romani stabiliti in Suedia care au participat la mitingul diasporei din 10 august, au avut, miercuri, o intrevedere cu Inga Naslund, responsabila pe problemele din estul Europei, la sediul partidului social-democrat (Socialdemokraterna) din Suedia.In cadrul intalnirii s-a discutat despre mitingul din 10 august, iar Dana Hering spune ca Inga Naslund i-a dat asigurari ca problema excluderii va fi discutata in prima reuniune a Partidului Socialistilor Europeni (PES)."Am discutat despre mitingul din 10 august, despre traiectoria iliberala concretizata in abuzurile puterii de la Bucuresti si am predat o scrisoare adresata liderului partidului, actualul prim ministru Stefan Lovfen, in care prezentam faptele grave petrecute in seara de vineri (10 august - n.red.) siScrisoarea a fost semnata de participanti din Stockholm la protestul diasporei, cu care am format zilele trecute asociatia Intresseforeningen for Rumaner i Sverige. Am atasat scrisorii un stick cu filmari si imagini ale represiunii brutale din timpul protestului.Asa cum ne asteptam, politicienii suedezi sunt la curent cu situatia politica din Romania si, avand in vedere diferentele flagrante intre valorile si ideologia consacrate, declaratiile liderilor socialisti romani si actiunile lor, in fapt", a scris Dana Hering pe pagina ei de Facebook In plus, aceasta a anuntat ca in septembrie se va desfasura un seminar al social democratilor suedezi pe aceasta tema si ca va cere si excluderea ALDE din familia europeana."De asemenea,Vreau sa le multumesc celor de la Socialdemokraterna pentru disponibilitatea, rapiditatea si timpul oferit, in conditiile in care sunt extrem de ocupati, pe ultima suta de metri, inaintea alegerilor parlamentare din Suedia, care vor avea loc saptamana viitoare.Vom repeta aceeasi actiune si la sediul partidelor Folkpartiet si Centerpartiet, membre in familia europeana a partidelor liberale, pentru a cere, de asemenea,", a mai notat Dana Hering.De altfel, si romanii stabiliti in Danemarca au avut un demers asemanator. Comunitatea romanilor din Danemarca, reprezentata de George Forlafu, a trimis o scrisoare deschisa catre partidul social-democrat din Danemarca prin care cereau ajutorul ca PSD sa fie exclus din PES."Raspunsul din partea social-democratilor din Danemarca a venit prin intermediul lui Orla Hav, parlamentar danez si unul din liderii partidului social democrat din Danemarca. Orla este membru cu vechime al partidului (inca din anul 1965) . Printre altele, acesta a spus ca social-democratii au primit scrisoarea si ca au discutat problema", a scris cu cateva zile in urma pe pagina sa de Facebook George Forlafu Iata raspunsul primit de la Orla Hav:"Noi am discutat aceasta problema in grupul liderilor partidului siPrincipiile esentiale ale miscarii social-democrate sunt: Justitie sociala si democratie. O conditie prealabila pentru a face parte din miscarea social-democrata este ca, in practica, aceste doua principii de baza sa fie respectate.In prezent observam caSperanta noastra este spre un partid social democrat autentic care sa dezvolte Romania in Europa".In plus, o delegatie a comunitatii Rezist Zurich a fost, marti, in Parlamentul Elvetian, unde s-a discutat despre "abuzurile guvernantilor" din timpul protestului diasporei, desfasurat in Piata Victoriei, in 10 august, dar si despre "importanta sustinerii mass-mediei independente din Romania".