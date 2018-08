Sotia lui Ilie Gazea a depus plangere penala: Consider ca a fost gazat. Din aceasta cauza a survenit decesul

Ziare.

"Eu consider ca a fost gazat. Din aceasta cauza a survenit decesul lui. Chiar daca el suferea si de altele, eu asta consider", a declarat Paula Gazea, care a fost insotita de avocata sa pentru a depune plangerea.Femeia spune ca sotul sau a inceput sa se simta tot mai rau dupa ce a inhalat gaze la protestul din 10 august, iar in cateva zile a decedat.Acesta mai avea si alte probleme de sanatate, pe care expunerea la gazele CS folosite de Jandarmeria Romana le-ar fi agravat, totul culminand cu moartea barbatului, pe 19 august, in sectia de terapie intensiva a Spitalului Judetean Alexandria, din cauza hemoragiei interne.