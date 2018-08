Speranta Cliseru, certata de un cetatean privind protestele din 10 august. A depus plangere penala

Ziare.

com

Joi dupa-amiaza a aparut in mediul online o filmare in care prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, este luata la rost de un bucurestean, in timp ce se afla la o terasa.Barbatul i-a reprosat prefectului ca soferul sau a parcat masina pe o trecere de pietoni, dar si faptul ca a iesit in public dupa evenimentele violente din 10 august, cand a avut loc protestul diasporei.Printre altele, barbatul a somat-o pe Cliseru sa iasa in public si spuna direct si clar "Carmen Dan minte, domnul Dragnea face asta", la care prefectul Capitalei a raspuns: "Asta am spus".Iata dialogul dintre cetatean si Speranta Cliseru:- Ce cautati in public, doamna Cliseru? Ar trebui sa stati ascunsa dupa 10 august. Ascunsa ar trebui sa stati (...) Vedeti ca soferul dumneavoastra a parcat pe trecerea de pietoni, la Gradina Icoanei, acolo. Refuza sa mute masina. Chem politia sau ce facem?- Faceti ceea ce credeti.- Sa fac ce prevede legea in principiu, nu?- Da.- Vedeti dumneavoastra, nu sunt jurnalist, doamna Cliseru, sunt un cetatean si vreau sa fiti constienta de parerea cetatenilor despre dumneavoastra. Si data viitoare cand iesiti in public sa va mai ganditi. De mai multe ori, poate. Si sa stiti ca 10 august nu o uita nimeni. Daca sunteti nevinovata, daca nu ati avut nici o implicare, iesiti public si spuneti asta.- Am iesit si am spus.- Perfect,- Ati gresit adresa, mergeti la alte persoane sa le intrebati. Intrebati acele persoane, nu sa ma haituiti pe mine. Nu sunt eu vinovata, credeti-ma.- Perfect, abia astept sa stabileasca instanta acest lucru. Imi doresc sa nu fiti vinovata. Dar negarea dumneavoastra trebuie sa fie mult mai ampla. Si dezicerea dumneavoastra de PSD...- Aveti rabdare ca o sa fie, o sa fie.- Mult succes in cazul asta!Iata si filmarea:Ulterior acestui moment, prefectul a anuntat ca va depune plangere penala pe numele cetateanului care a filmat-o si a luat-o la intrebari, "un fapt de o gravitate extrema"."Astazi s-a intamplat un fapt de o gravitate extrema: in timp ce ma aflam la o intalnire privata, am fost urmarita si hartuita de o persoana necunoscuta, care mi-a adresat mai multe intrebari acuzatoare, a facut referire la o ancheta in curs a Parchetului Militar si a culminat cu atentionarea ca ar trebui 'sa stau ascunsa si sa ma gandesc de mai multe ori atunci cand ies in public'.Anunt opinia publica in legatura cu faptul ca am luat decizia de a depune impotriva acestei persoane, pe care intre timp am identificat-o,Si eu, ca toti cetatenii Romaniei, doresc sa se afle adevarul dar acesta nu se poate identifica decat in urma unei anchete profesioniste si nu prin amenintarea si hartuirea proferate de persoane care nu au calitatea sa investigheze", a declarat Speranta Cliseru, citata de Digi24