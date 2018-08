SRI ii raspunde lui Dancila: Sa nu fim atrasi in dispute politice sau teorii ale conspiratiei menite sa dezinformeze

directorul SRI i-a reamintit doamnei prim-ministru faptul ca toate datele si informatiile detinute de SRI au fost transmise

Astfel, intr-un comunicat pe un ton foarte dur pentru institutie, este dezvaluit faptul ca directorul SRI Eduard Hellvig a vorbit azi la telefon cu Dancila pentru a-i "reaminti" ca oferise deja institutiilor cu atributii datele detinute pe acest subiect.Mai mult, Servciciul cere sa nu fie tarat in jocuri politice si teorii ale conspiratiei."In cursul zilei de astazi, 11 august, directorul Serviciului Roman de Informatii, domnul Eduard Hellvig, a avut o convorbire telefonica cu prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila.In cadrul acestei discutii,operativ structurilor MAI, inclusiv Directiei Generale Management Operational in cadrul careia SRI are desemnat un reprezentant.Serviciul Roman de Informatiicu privire la rolul si locul SRI in arhitectura de securitate a Romaniei".