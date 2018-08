Statia de metrou din Piata Victoriei a fost redeschisa, in zona aerul e irespirabil Update

Update

Ziare.

com

"Metrorex informeaza ca, la nivelul Directiei Generale de Management Operational din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru asigurarea ordinii publice, din care fac parte toate institutiile cu atributii in asigurarea ordinii publice, s-a decis ca, astazi, 10 august a.c., incepand cu ora 20.00, statia Piata Victoriei sa fie inchisa. Inchiderea statiei presupune interzicerea accesului calatorilor in subteran si trecerea trenurilor prin aceasta statie fara oprire. Statia se va redeschide la solicitarea institutiilor abilitate.Masura a fost luata pentru asigurarea sigurantei calatorilor, in contextul in care un flux mare de persoane tranziteaza zona Piata Victoriei", au precizat reprezentatii METROREX, printr-un comunicat de presa., 21:45: Metrorex informeaza ca s-a decis redeschiderea statiei de metrou Piata Victoriei insa, avand in vedere fluxul mare de calatori, zona va fi supravegheata de catre jandarmi si de catre agentii de la Politia Metrou. Peste 100.000 de persoane protesteaza, vineri seara, in Romania. Oamenii continua sa vina in Piata Victoriei din Bucuresti, insa sunt opriti de autoritati care au folosit chiar si tunurile de apa. De exemplu, Bulevardul Aviatorilor e plin de oameni care vor sa ajunga in Piata Victoriei, transmite corespondentul Ziare.com, insa jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a-i descurajata.Alte mii de oameni au iesit in strada, in marile orase din tara. Majoritatea covarsitoare protesteaza pasnic, scandeaza mesaje pentru cei de la Putere si socializeaza cu conationalii din Piata. Exista insa cateva zeci care stau la garduri, in fata, inspre Guvern, care arunca diverse obiecte inspre jandarmi si acestia intervin cu gaze lacrimogene care afecteaza intreaga multime.