Subprefectul Capitalei, audiat la Parchetul General in dosarul violentelor din 10 august

Potrivit televiziunilor de stiri, Corneliu Cirstea are calitatea de martor in acest dosar.Realitatea TV transmite ca subprefectul are certificat ORNISS, ceea ce ii permite acces la informatii clasificate. Potrivit Digi24, procurorii considera ca acesta detine informatii utile dinaintea desfasurarii protestului diasporei din 10 august.Cirstea este mana dreapta a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru.Amintim, in context, ca Speranta Cliseru a fost si ea audiata la Parchetul General , la aproape doua saptamani dupa mitingul diasporei. La iesirea din Parchet, oficialul a sustinut ca a respectat legea cand a semnat ordinul de interventie a jandarmilor."Am primit o solicitare, m-am prezentat de buna-credinta ca orice cetatean. Am dat lamuririle necesare, tot ce s-a intamplat in acea zi. Am calitatea de martor, am venit fara avocat, pentru ca nu a fost cazul", a declarat Cliseru.Prefectul a repetat obsesiv ca a respectat legea cu strictete atunci cand a semnat ordinul de interventie. "Nu pot sa detaliez cand am semnat documentul", a spus aceasta.Cliseru a repetat insistent ca mai multe date poate oferi doar Parchetul General.