Taximetristul israelienilor agresati de jandarmi a depus plangere penala: Le-au spus ca sunt turisti si tot ii bateau

Israelienii au precizat ca sunt turisti si tot ii bateau. Nu aveau nicio legatura cu manifestatiile.

Ne-au oprit si ne-au luat la bataie absolut nicio explicatie.

"Sunt taximetristul batut cu turistii israelieni in masina. Am plecat de la un hotel din Bucuresti, ma duceam spre un club si ne-au oprit jandarmii. Au inceput sa ne bata la intersectia Ion Mihalache cu Banu Manta, fara niciun motiv.Va spun sincer eu am fost taximetristul si turistii au fost foarte mult batuti in masina, nu in afara masinii cu pumnii cu bastoanele", a declarat Ionut Valeriu Radulescu, soferul turistilor israelieni care au fost loviti in noaptea de 10 august, de catre jandarmi.Acesta a mai spus ca o sa ceara daune Jandarmeriei, deoarece nu isi poate folosi mana vreme de 42 de zile."Ne-au tras afara jos din masina, ne-au incatusat, ne-au batut si incatusat. Cred ca apoi si au dat seama ca au gresit si ne-au lasat in pace, iar dupa 5 minute au plecat. Ne-au controlat in masina, nu au gasit absolut nimic. (...) Ne-au dat drumul, ne-au descatusat si am plecat. (...)Voi cere daune Jandarmeriei pentru ca am o fractura. Timp de 42 de zile trebuie sa stau cu mana in gips, timp in care nu pot sa fac nimic, sunt stangaci. (...) Nu intelegeam de ce tot dadeau, atat timp cat eu eram pe burta si incatusat, asta e problema care nu o inteleg", a mai spus soferul.Pe de alta parte, coordonatorul interventiei jandarmilor la protest, Laurentiu Cazan , a precizat ca turistii israelieni au fost bruscati de jandarmi pentru ca ei se aflau intr-un taxi prezent intr-o zona unde si cei violenti foloseau taxiurile pentru a fugi, drept pentru care s-a decis sa se verifice fiecare masina."Cei care actionau in zona respectiva, au observat ca la momentul cand noi ne-am dus cu efectivele pentru a restabili ordinea, au vazut ca unii dintre ei foloseau taxiurile pentru a pleca acolo. Ca o masura, pentru a reusi sa identificam persoanele, am decis sa cercetam si taxiurile, pentru a-i gasi pe cei responsabili", a declarat Laurentiu Cazan, adjunctul Serviciului de Ordine Publica al Jandarmeriei Capitalei, la TVR1.Ambasada Israelului la Bucuresti a anuntat ca p atru turisti israelieni au fost agresati de fortele de ordine , la protestul din Piata Victoriei, cu toate ca acestia au aratat pasapoartele.