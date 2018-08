The Guardian a vorbit cu protestatarii din diaspora: Trimit miliarde de euro acasa, multumirile de la Guvern au fost brutale

Marturiile protestatarilor

Ziare.

com

Sub semnatura Claudiei Ciobanu, un jurnalist care mai scrie pentru Reuters si Al Jazeera, The Guardian aminteste de violentele si brutalitatea jandarmilor care i-au intampinat pe romanii din diaspora: "Au fost folosite gaze lacrimogene si tunuri cu apa"."Aceea a fost ziua in care Partidul Social Democrat din Romania a renuntat la prefacatoria ca se afla in slujba cetatenilor tarii. Eu insami sunt emigrant roman si nu am fost deloc surprinsa de faptul ca diaspora a iesit in strada", noteaza autoarea."Ca si alti cetateni est-europeni, romanii sunt un popor al migratiei. Aproximativ 3,6 milioane dintre noi traiesc in strainatate, in comparatie cu 20 de milioane care au ramas acasa. Aproximativ un sfert din populatia activa a plecat.Si in ultimii ani, deoarece mecanismele de schimbare pareau sa nu reuseasca, romanii au apelat din ce in ce mai mult la protestele de strada pentru a denunta abuzurile si coruptia guvernelor. Era normal ca diaspora sa incerce sa-si faca auzita vocea", conform sursei citate."In calitate de migranti, avem o problema majora cu elita de guvernamant de acasa: ea este responsabila pentru faptul ca tara noastra este intr-o stare atat de rea incat singura optiune a fost si inca este parasirea Romaniei. Iar incompetenta si reaua credinta a celor care guverneaza ne impiedica sa ne intoarcem - cel mai mare vis al multor migranti", adauga The Guardian.Autoarea povesteste ca cei mai multi dintre romanii pe care ii cunoaste au "zburat spontan acasa pentru a participa la protest". Acestia au urmarit protestele anterioare, lipiti de smartphone-uri, asa ca diaspora urma sa aiba propria manifestatie."Era o idee puternica: Romanii imprastiati de-a lungul continentului mobilizandu-se brusc pentru schimbarea tarii"."Ce s-a intamplat pe strazile Bucurestiului in 10 august a socat pe toata lumea. Piata Victoriei a devenit un camp de lupta haotic. Protestatarii pe care i-am intervievat inca isi revin dupa violente, pentru ca au inghitit spray cu piper sau au fost tinta Jandarmeriei.Copiii si persoanele in varsta nu au fost crutati. Multi sunt convinsi ca violenta a fost declansata deliberat de jandarmi pentru a-i face pe protestatari sa para agresivi. Dar asta s-a intors impotriva lor. Acum, procurorii au deschis o ancheta", se mai arata in articol.Alexandru, un manager in varsta de 27 de ani care a calatorit din Cambridge pentru a participa la manifestatie, a povestit ca "oamenii cadeau constant la pamant si se sufocau din cauza gazelor lacrimogene".Tudor Barbarosie, un IT-ist de 40 de ani care locuieste in Kent: "Il tineam pe fiul meu pe umeri cand am simtit un miros ciudat, de cauciuc ars. Fiul meu a inceput sa planga: 'tati, ma ustura ochii!'". Romanul si-a luat apoi familia si s-au adapostit intr-un loc ferit de gaze, dupa care s-au intors la protest.Dana Hering, o asistenta de 48 de ani care locuieste in Suedia, a participat si ea la miting cu fiul ei: "Voiam sa demonstram pasnic, alaturi de familie si prieteni. In schimb, am fost batuti si gazati"."Nu pot sa cred ca statul roman ma uraste atat de mult incat sa foloseasca gaze impotriva mea", a marturisit un dentist in varsta de 46 de ani, stabilit tot in Suedia. "Mi-a fost frica pentru viata mea"."Emigrarea in masa este cu siguranta un simbol al esecului statului - salariile scazute, lipsa de oportunitati si guvernarea defectuoasa. Cand diaspora a decis sa lupte pentru o viata mai buna acasa, a fost atacata", subliniaza ziarul britanic.Gabriela Mirescu, analist politic stabilit in Elvetia, a descris cat de bine s-a simtit cand s-a alaturat protestatarilor: "Se simtea de parca reparam o Romanie stricata. Dar apoi au venit sunetele asurzitoare, tipetele, copiii ale caror fete erau acoperite cu batiste"."Am plans toata noaptea", a mai declarat un protestatar care a dorit sa isi pastreze anonimatul."Atunci cand atat de multi expati si oameni care inca traiesc in Romania sunt brutalizati doar pentru ca au aratat, impreuna, ca s-au saturat de modul in care este condusa tara - ceva este in mod clar gresit. Romania nu este doar una dintre cele mai sarace tari din Europa, ci este si una dintre cele mai corupte.Tendintele autoritare sunt inspaimantatoare, dar de asemenea reprezinta semnul unui partid care se teme sa-si piarda puterea, dupa ce a dominat o mare parte din politica Romaniei de dupa 1989", mai comenteaza publicatia."Romanii s-au saturat de un guvern care nu respecta statul de drept, ameninta independenta puterii judecatoresti si da legi pentru propriile interese. Combaterea coruptiei este necesara, dar nu este suficienta. Totusi, acesta a fost primul mare protest al diasporei.Asta ne arata ca distanta nu are importanta atunci cand vine vorba de lupta pentru democratie. In fiecare an, migrantii romani trimit miliarde de euro acasa, ajutand familiile sa supravietuiasca si sa faca mici investitii.Multumirile pe care le-au primit de la Guvern au fost brutale", a conchis autoarea.