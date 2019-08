Un an de la 10 august, niciun vinovat. Ce spune protestatarul care a fost la milimetri de moarte din cauza grenadelor

"Nu ma mai simt in siguranta si nu mai am incredere in institutiile statului"

Ziua in care, in Romania, s-a incercat uciderea libertatii - cum s-a transformat un protest pasnic intr-un teatru de razboi (Foto si Video)

Lupta cu bacteria, dupa externare

Dupa un an, dosarul este blocat

Momentul in care Doru Oprea este dus spre ambulanta, pentru a fi transportat spre spital, Foto: Octav Dragan

"Grenadele trebuiau trase in sus, dar le-au tras dupa noi"

Imaginea postata de Doru Oprea pe Facebook, dupa operatia suferita in noaptea de 10 spre 11 august

"Sa-mi acorde daune cei vinovati, nu statul, ca tot eu le platesc"

Sute de oameni au avut atunci nevoie de ingrijiri medicale, aproape 1.000 au depus plangere penala. Printre ei s-a aflat si Doru Oprea, caruia medicii i-au spus ca a fost la cativa milimetri de moarte. Capacul unei grenade aruncate de jandarmi i-a perforat coapsa, extrem de aproape de artera femurala.Am vorbit cu Doru Oprea anul trecut, cand a iesit din spital dupa 9 zile in care a fost supus mai multor interventii medicale.La un an distanta, am vorbit din nou cu Doru Oprea. Este sanatos, s-a recuperat dupa trauma suferita, insa, daca atunci spunea ca nu va renunta la protest, acum ne-a spus ca nu va fi prezent de acest 10 august in Piata Victoriei."Nu merg la protest. Am participat la proteste in Romania de 25 de ani, din 94 din Timisoara la Facultate impotriva lui Iliescu si cele de la Alianta DA, Rosia Montana, din 2012 cand a inceput Ponta cred ca am mers la 80% din mitinguri si n-am crezut vreodata ca o sa ajung pe patul de spital.Adica cei pe care ii platim sa ne protejeze ajung sa ne impuste. N-am crezut ca intr-o tara europeana se intampla asa ceva. Nu suntem nici Rusia, nici China.si nu mai vreau sa patesc la fel. Nu stiu ce se va intampla. Poate vor infiltra iar niste oameni si vor provoca niste scandaluri, iar vor avea niste justificari, eu nu ma mai simt in siguranta in Romania la mitinguri.SiAcum s-a vazut clar cand s-a pus lupa pe ei ca nu sunt capabili sa aiba grija de cetateni. E coruptie de sus pana jos si e plin de incompetenti si nepoti si de sinecuristi peste tot. Securisti si sinecuristi peste tot, ca nu am scapat de ei nici dupa 30 de ani", a declarat, pentru Ziare.com, Oprea, care este si membru USR.Cand a iesit din spital anul trecut a aflat ca are de dus inca o lupta, cu o bacterie - clostridium difficile. Fusese internat la Spitalul Universitar, care in ultimul an a ajuns de mai multe ori in atentia publica pentru infectii ale pacientilor. Spitalul a deschis o ancheta , dar a stabilit ca nu el e sursa."Am mai tras cu bacteria o luna si ceva, toate antibioticele mi-au distrus flora, apoi tinut regim, probiotice si mi-am revenit. Raspunsul oficial al Spitalului Universitar a fost ca eu o aveam la mine (bacteria, n.red.) si m-am dus cu ea acolo. Asta in conditiile in care eu n-am fost in viata mea bolnav, n-am intrat intr-un spital nicio secunda pana la 42 de ani.Cica suntem noi purtatori, un procent mic din populatie, si acolo mi s-a activat pentru ca am luat antibiotice. Acesta a fost raspunsul oficial.", ne-a povestit Doru Oprea.A facut apoi toate demersurile legale pentru ca cei care i-au pus viata in pericol pentru ca a protestat pasnic sa fie trasi la raspundere."Dupa ce am terminat cu bacteria am fost la IML Timisoara si mi-am scos certificatul. Apoi am fost la procuratura militara. Era un colonel Tifan, care mi-a luat declaratia vreo 3 ore., am primit un proces verbal, am facut plangere penala impotriva sefului Jandarmeriei, a colonelului Dumitru Paraschiv, a prefectului si a lui Carmen Dan. M-am constituit si parte civila. Daune a spus ca nu trebuie sa-i spun acum suma, pot s-o spun ulterior.Avand in vedere ca am spus da, mi-a spus ca sunt obligati sa faca si ei o comisie sa stabileasca daca intr-adevar viata mi-a fost pusa in pericol.. Adica nu stiu daca s-a facut comisia aia, nu m-a mai chemat nimeni, nu am primit niciun telefon, nicio hartie, avocatul meu s-a mai dus sa faca interventii in dosar ca sa afle, dar n-a reusit sa afle nimic.Dupa care am aflat ca dosarul s-a mutat la DIICOT, si-au declinat competenta pentru ca DIICOT-ul se ocupa de acte de terorism impotriva statului. Ne-au dat de inteles ca unii dintre noi doream sa dam o lovitura de stat si procuratura militara nu se ocupa de asta, ci se ocupa DIICOT-ul., ca jandarmii au facut plangere la DIICOT. Ma astept ca toti astia care am fost acolo sa fim audati din nou, dar invers", ne-a mai spus Doru Oprea.Am vrut sa aflam daca macar el, care a fost atat de grav afectat de armamentul despre care Jandarmeria a sustinut ca e neletal, a aflat detalii despre grenadele folosite pe 10 august."Mi-a spus procurorul militar Tifan ce tip era grenada,A zis ca asta cerceteaza si ei, ca se lucreaza la foc automat, mi-a promis ca dosarul asta nu va ramane asa, exact ca dosarele Mineriadei si Revolutiei.Mi-a zis ca au 800 si ceva de plangeri la acel moment si tot le mai veneau pe mail si trebuiau sa le cerceteze pe toate.Si cam asta a fost.Am aflat ca s-au secretizat anumite documente de catre ministerul de Interne, ei n-au acces la ele, nu stiu ce va fi mai departe, dar cred ca nu se va intampla nimic. Noi n-am fost in stare sa aflam cine a omorat 1.000 de oameni la Revolutie si alti 3 la Mineriada, nu cred ca vom afla ce s-a intamplat pe 10 august prea curand", povesteste protestatarul.Va continua toate demersurile legale, insa pana lucrurile nu se misca in dosar, nu sunt foarte multe pe cai pe care sa le urmeze."Eu voi merge pana la capat, dar nu pot sa fac nimic pana nu se trimite in judecata, sa fie pusi oficial sub acuzare anumiti oameni, sa se ajunga la o decizie definitiva. Pana atunci trebuie sa avem incredere in institutiile statului roman sa faca lumina si sa incheie procesul.Poti doar sa dai in judecata statul la CEDO ca taraganeaza si nu grabeste aflarea adevarului, asta am inteles ca e singurul lucru ce se poate face", mai spune Doru Oprea.Cat despre daune, acesta ne-a precizat ca le va cere de la persoanele pe numele carora a facut plangere, nu de la institutii.Sa-mi acorde daune cei care se fac vinovati, care au orchestrat totul si au musamalizat dupa aceea.Nu m-am gandit la o suma, probabil ca o voi dona unei case de copii, unui spital, sunt atatea cauze...", a conchis Doru Oprea.