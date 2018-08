Un consilier din MAI critica diaspora ca a batut jandarmii care "le ajuta parintii la inundatii, in vreme ce consatenii ramasi acasa stau la carciumi"

Ce s-a intamplat, de fapt, in momentul in care au fost agresati jandarmii

440 de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, majoritatea in urma inhalarii gazelor lacrimogene cu care au fost bombardati de jandarmi, dar si cu rani mult mai grave provocate fie de grenadele si bastoanele folosite de cei care ar fi trebuit sa le asigure siguranta.In fata acestor imagini de razboi, niciun oficial de la Guvern nu a iesit cu reactii sau explicatii. Premierul Viorica Dancila si mai multi ministri sunt in concediu, iar Carmen Dan nu a fost de gasit, desi a fost somata sa dea explicatii de toti liderii Opozitiei si chiar si presedintele Klaus Iohannis.In schimb, a reactionat pe Facebook consilierul sau Valentin Riciu, cel care fusese nevoit sa isi dea demisia dupa ce era cercetat in trei dosare, numele sau aparand si in cazul politistului pedofil din Capitala. Dupa clasarea dosarelor, Riciu a revenit in functie si din aceasta demnitate a comentat, vineri seara, violentele din Capitala.Ignorand total actiunile la care au recurs jandarmii, Riciu vorbeste despre cazul celor doi jandarmi prinsi in mijlocul multimii si agresati de huligani. Consilierul ministrului de Interne atribuie diasporei actiunile impotriva jandarmilor. Cu un ton superior, Riciu chiar le imputa ca au agresat pe cei care "le ajuta parintii la inundatii, in vreme ce consatenii ramasi acasa stau la carciumi"."Sa lovesti oameni cazuti la pamant? Cat curaj sa ai sa lovesti, in haita, o femeie? Cum sa lovesti jandarmii? Asta este 'diaspora'? Ma indoiesc de faptul ca cei din afara tarii ar lovi exact pe cei care le ajuta parintii la inundatii, in vreme ce consatenii ramasi acasa stau la carciumi", a scris Riciu pe Facebook, distribuind si imaginile cu momentul respectiv, difuzate de Romania Tv.Atasam si un print screen, in cazul in care domnul consilier va reevalua evenimentele si va sterge postarea. Nu pare insa sa fie ceva ce va face, de vreme ce, in urma reactiilor negative la aceasta postare, a revenit cu o alta in care, pe acelasi ton condescendent, scrie "Inteleg ca unii au vazut invers", atasand o imagine cu susul in jos a ecranului de la Romania Tv.Momentul cu cei doi jandarmi agresati a fost insa surprins din mai multe unghiuri de foarte multi oameni. Si povestea este mai complexa decat o prezinta consilierul lui Carmen Dan.In primul rand, cei doi s-au "ratacit" in multime in momentul in care dispozitivul din care faceau parte s-a gandit ca este o idee buna sa treaca prin mijlocul celor pe care ii gazasera pana cec abia mai puteau respira.O astfel de actiune este din start supusa riscului de escaladare a violentelor. Apoi, chiar si in imaginile difuzate de Romania Tv se vede clar ca sunt doar cativa cetateni care ii lovesc pe jandarmi si, se pare, le-au furat si armele din dotare in acel timp, doua pistoale de 9 mm ce inca nu au fost recuperate de autoritati.Cei care ii agreseaza sunt vazuti in alte filmari cum exercita acelasi comportament agresiv si instigator, insa nu au fost opriti de fortele de ordine si inlaturati din Piata.Si tot in imaginile de la Romania Tv se vede atitudinea celorlalti. A celor multi. Oamenii fac cerc in jurul oamenilor legii pusi la pamant si ii apara de lovituri. Sunt oameni care cu cateva minute mai devreme luasera in plin valurile de lacrimogene folosite de jandarmi, insa asta nu i-a oprit sa se puna scut pentru ei si sa-i tina la distanta pe agresori pana cand cei doi jandarmi reusesc sa se ridice si sa se extraga din multime.Acesta a fost insa momentul folosit de jandarmi pentru a intra in forta in multime pentru a-i dispersa total. Au folosit cantitati uriase de lacrimogene, tunul cu apa, au tras focuri de avertisment, au batut oameni care isi trageau sufletul pe trotuare si nu s-au oprit pana cand nu i-au alungat de pe toate bulevardele si stradutele. Protestatarii nu s-au lasat insa invinsi si au anuntat ca vor iesi in strada si sambata, incepand cu ora 18:00. "Nu ne este frica, puterea suntem noi!", e mesajul lor pentru autoritati, dar in primul rand pentru cei care le condus de la PSD si ALDE.