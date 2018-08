Un deputat depune plangere dupa ce a fost agresat de jandarmi: Vrem sa stim tipul de gaze si munitia folosita

Ziare.

"Azi (marti - n.red.) o sa merg la Parchetul Militar pentru a depune o plangere pentru ca am fost agresat si vreau sa ma constitui parte in acest dosar si o sa ma lupt pana la ultima picatura de sange pentru aflarea adevarului. Noi, romanii care am fost la protest, vrem sa stimin ce conditii, de ce au avut armament asupra lor, cine a dat ordinul.pentru ca a refuzat dialogul ieri seara pe un post de televiziune pentru a raspunde jurnalistilor la intrebari legitime pe care populatia vrea sa le afle", a spus Coliu, intr-o conferinta de presa, la Palatul Parlamentului.El a adaugat ca, dupa 18 ani de trait in Spania si in calitate de deputat de diaspora, a considerat normal sa fie prezent pe data de 10 august la protestul din Piata Victoriei."Ne-am dus cu totii cu inima larg deschisa pentru a ne striga drepturile si, din pacate, am primit o lectie usturatoare pe propria piele, fiind agresat de catre Jandarmeria Romana fara niciun motiv si fara niciun avertisment. Ei au spus ca au avertizat, insa daca cineva va reface acea scena in acel zgomot infernal al multimii, nimeni nu a auzit acele mesaje de avertizare, iar acele semnale luminoase nimeni nu stia din diaspora ce reprezinta. Mai mult decat atat, ele erau in partea dreapta, nu in partea stanga, langa acel camion unde grupul mare al diasporei s-a pozitionat.Dupa ora 23:00, dupa ce am scos-o pe brate pe o colega de-a noastra pe o strada laturalnica, cand m-am intors a inceput atacul exact in zona noastra.. In acel moment, dupa noua ore de primit gaze, in care lumea nu mai stia ce sa faca, nu putea respira, nu putea vedea bine, ne-am trantit cu totii la pamant pentru a gasi o gura de aer si atunci cei ramasi acolo", a povestit Coliu.Deputatul PMP a condamnat "represiunea impotriva romanilor din diaspora". "Este o razbunare a partidului-stat PSD la adresa diasporei", a sustinut el.