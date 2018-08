Un deputat vrea sa stie cine e in spatele "planului diabolic" de la protestul din 10 august. A depus denunt la Parchetul General

Ziare.

"Atacul jandarmilor a fost o combinatie de ticalosie premeditata si incompetenta. Cu acest telefon mobil, eu am filmat scenele din zona Muzeului Antipa, acolo am fost gazat. (...) In zona Antipa a fost o zona linistita. Jandarmii calare si cei cu caini agresivi au venit sa instige. (...)Atacul a fost premeditat, acele gaze au fost date sa aiba efecte de iritare, iar jandarmii nu numai ca si-au depasit atributiile de serviciu, dar oameni de varsta noastra au atacat tineri. (...)Am vazut ca s-a ajuns abia la 400 de plangeri si stiu ca sunt peste 500 de oameni afectati de gaze. Cunosc un tanar din Bucuresti cu o rana ingrozitoare si nu a reusit inca sa mearga la INML", a declarat Emanuel Ungureanu, la sediul Parchetului General.Deputatul a mai spus ca le va prezenta procurorilor inregistrari video pentru a demonstra ca jandarmii au intervenit intr-un mod abuziv la mitingul din 10 august."Dupa ce s-a dat cu gaz iritant, s-a dat cu apa si, daca intrebati un dermatolog, orice specialist:. Eu am venit cu probe video, am filmat momentul in care jandarmii intra calare la intimidare intr-o zona cu copii, cu oameni pasnici. Vreau sa imi explice Jandarmeria cine sunt huliganii din zona Antipa, care a fost motivul pentru care au intrat in aceasta zona pasnica.Denuntul vizeaza mai multe institutii. Ma intereseaza sa stim. (...) Jandarmii au alergat oameni pe strada pana la ora 1 noaptea.Daca la Mineriada nu exista tehnica, acum cu aceasta tehnica romanii au putut sa arate. (...) De ce doamna Dan vine la raport cu ceva secret? Ce este secret cand totul s-a intamplat sub ochii lumii?", a mai spus Emanuel Ungureanu.Procurorii au anuntat, marti, ca 386 de plangeri au fost depuse de protestatari impotriva jandarmilor . Autoritatile mai precizeaza ca la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au fost deschise, in urma violentelor de la protestul din 10 august, 22 de dosare penale.