Un europarlamentar PNL dezvaluie ca jandarmi din Craiova au participat la interventia din 10 august: Totul a fost facut cu premeditare

Eu am intrebat la Jandarmeria din Craiova - pentru ca spre rusinea noastra de aici au fost oamenii - cine i-a condus si raspunsul a fost ca au fost condusi de seful Brigazii Mobile de Jandarmi din Craiova.

"Dormeau pe jos, ca niste vite"

Europarlamentarul a afirmat ca evenimentele din 10 august au facut foarte mult rau Romaniei si societatii romanesti in general, iar jandarmii care au lovit protestatarii si cei care i-au coordonat trebuie sa plece din aceasta structura."Nu pot sa inteleg cum institutiile statutului, care ar trebui sa arate stabilitate atunci cand se schimba diverse guverne, pot sa faca ce au facut in 10 august. Este inadmisibil asa ceva.. (...) Eu cred ca exista acelasi principiu in acea scoala in care sunt ei scoliti: de urmasi de profesori cu aceeasi mentalitate si acelasi principiu: dispretul fata de oameni, pentru ca ei sunt puterea si ei decid. Dupa parerea mea, avand in vedere acoperirea numarului de pe casca,. Astfel de jandarmi nu au ce sa caute in aceste trupe, trebuie sa plece", a declarat Marinescu, citat de Agerpres. Potrivit acestuia, trupele de jandarmi au aratat ca "nu sunt in stare sa apere poporul" in cazul in care exista o revolta adevarata din partea unor elemente extremiste."Datoria lor este sa stie cum sa izoleze aceste elemente si sa protejeze pe cei care protesteaza pasnic. Au aratat ca nu stiu sa se bata cu cei cu care ar trebui sa se bata, dar au o placere deosebita sa dea in oameni obisnuiti. Astfel de indivizi trebuie identificati si dati afara de acolo. Nu poti sa fii intr-o astfel de institutie a statului, daca ai o astfel de politica. Plus conducatorii care au tolerat sau poate au incurajat astfel de atitudine trebuie si ei sa plece din jandarmerie.Daca el spune ca el a condus, a controlat aceste trupe, ar trebui sa si dea demisia si sa plece", a mai afirmat europarlamentarul PNL, citat de Agerpres.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat la inceputul acestei luni ca la Bucuresti au fost adusi, pe 10 august, jandarmi din tara."Pentru ca vreau sa va spun ca jandarmii au dormit o noapte pe jos, fara saltele, fara paturi, imbracati, ca niste vite. Primaria Capitalei s-a ingrijit ca in urmatoare noapte jandarmii sa fie cazati in niste camine, cu paturi, cu saltele, sa aiba dusuri, sa aiba toalete, sa aiba mancare - nu au avut nici mancare, desi veneau de la drum - sa aiba apa", a spus Firea.Ea a atras atentia ca nu este normal ca aceste lucruri sa fie trecute cu vederea, iar greselile trebuie sa fie asumate.