Un fleac! 3,5 milioane de romani sfidati!

Daca facem abstractie de interventia in forta (total nejustificata a Jandarmeriei), a fost una dintre cele mai frumoase seri de protest din Bucuresti. Am stat de vorba in acea seara cu un cuplu de morosani care lucrau in Italia, cu tineri care studiau in strainatate, un cuplu de varsta mijlocie din Cernavoda, impreuna cu fiul acestora, fiica si logodnicul acesteia.Ceea ce m-a bucurat cel mai tare a fost sa intalnesc un cuplu de varsta mijlocie din orasul meu natal, Turnu Magurele, domnul fiind fost lucrator intr-una din fabricile din oras, actualmente lucrator in Olanda.Conform statisticilor, in afara tarii traiesc peste 3,5 milioane de romani, cea mai mare parte dintre acestia plecand dupa 2007, anul integrarii in Uniunea Europeana. Toti acesti oameni ar putea completa cu cel putin 2 milioane forta de munca actuala, ar putea reduce deficitul de forta de munca si, sigur ca da, ar contribui la producerea unei valori adaugate mai mari in economie, efectiv un PIB mai mare.Tehnic vorbind, aceste transferuri de fonduri conduc la echilibrarea balantei de plati, la cresterea veniturilor disponibile si, de ce nu, la mici ajustari pe cursul EUR/RON in sensul intaririi leului.Toate aceste sume se cheltuie de catre rudele celor plecati, in supermaketuri, in magazinele de constructii, in imobiliare etc, marind vanzarile magazinelor locale.Romanii din afara granitelor sunt, intr-o proportie covarsitoare, reprezentanti ai clasei de mijloc. Clasa de mijloc este cea care trebuie sa fie bine reprezentata si stimulata pentru un echilibru in societate. Cu toate acestea, Statul Roman nu face nimic in mod concret pentru a-i atrage in tara, pentru a le facilita intoarcerea sau a pune umarul la dezvoltarea tarii.In schimb, cu ce ii primeste Statul Roman? Cu gaze, grenade, tunuri de apa si bataie. Toate acestea au contribuit, asa cum spunea si unul dintre reprezentantii Jandarmeriei,, la "[...]Am vazut scene ingrozitoare in Piata Victoriei, scene care te fac sa te intrebi daca mai exista speranta. Da, exista! atat timp cat exista romani care pun interesul colectiv peste interesul personal, oameni de buna-credinta care isi doresc o tara "cum au vazut afara".