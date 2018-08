Un jurnalist de la Hotnews a fost lovit cu pumnii si picioarele de catre jandarmi, in timp ce transmitea protestele

Ziare.

Potrivit Hotnews, jurnalistul Robert Mihailescu transmitea, vineri seara, din Piata Victoriei, modul in care Jandarmeria intervenea in forta asupra manifestantilor.La un moment dat, un barbat in civil, care le dadea jandarmilor instructiuni, l-a tras pe jurnalist in mijlocul fortelor de ordine."Transmiteam LIVE interventia jandarmilor. Barbatul in alb m-a prins de mana si mi-a smuls telefonul. I-am strigat ca sunt ziarist si am ridicat mainile deasupra capului, cu legitimatia care se afla la gat ridicata in aer. Barbatul m-a tras in mijlocul jandarmilor carora le-a spus: 'Luati-l si pe asta'. Unul dintre jandarmi m-a lovit cu pumnul si m-a impins in spatele cordonului in timp ce un al jandarm mi-a mai dat un picior in spate. I-am cerut sa imi dea telefonul inapoi, spunandu-le din nou ca sunt ziarist. Un jandarm m-a injurat si m-a lovit cu piciorul. In acest timp, un alt jandarm zdrobea de asfalt telefonul meu", a relatat Robert Mihailescu Jurnalistul lovit de jandarmi a depus plangere la Sectia 1 de Politie, in acest caz.G.K.