Un medic pensionar acuza ca a fost batut "bestial" de jandarmi: Adevaratii vinovati sunt Liviu Dragnea si Carmen Dan (Video)

"Am fost batut bestial de jandarmi, tarat la duba Jandarmeriei. Am venit in piata sa protestez pasnic si la un moment dat un pusti a furat gardul jandarmilor si ma amuzam, dar, ramanand singur, jandarmii m-au speriat, au dat cu spray-uri, am intins mainile si m-au batut bestial. La un moment dat m-am sprijinit, am simtit scuturile, m-au tarat la duba, in timp ce ma tarau la duba, m-au lovit cu picioarele. Se vad leziunile pe care le am pe corp, de la picioarele jandarmilor, m-au lovit in zona capului in timp ce eram tarat", a spus Liciniu Miculeanu, joi, la Parchetul Militar, potrivit Digi 24. Barbatul a catalogat interventia jandarmilor ca fiind una "absolut brutala". "Parca erau dementi! Nu le-o iau in nume de rau, am depus cerere impotriva sefilor Jandarmeriei", a adagat el."Jandarmii i-am cunoscut la procuratura, unul avea 19 ani, unul avea 20 de ani, iar unul avea doua zile, absolut neinstruiti! Puteau sa omoare lumea (...) Eram cu mainile sucite, la spate, in timp ce eram tarat, altii ma loveau in cap si cu picioarele.", a mai spus Liciniu Miculeanuus.El a adaugat ca este medic pensionar din Bucuresti si in prezent lucreaza la o firma. ". (Interventia jandarmilor a fost, n.r.)", a mai spus el.