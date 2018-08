Un membru CNA s-a autosesizat in cazul unor emisiuni manipulatoare de la Antena 3

Ziare.

"Afirmatiile din emisiunea de la Antena 3 sunt foarte asemanatoare cu acelea pe care presa aservita puterii le facea, dupa mineriada din iunie '90, pentru a incerca sa justifice violenta si abuzurile impotriva manifestantilor", se arata intr-un comunicat remis martiIn 1990, spune Dorina Rusu, manifestantii erau acuzati ca sunt golani, drogati, platiti cu bani straini."Luni, in emisiunea de la Antena 3, moderatoarea si invitatii sai au incercat acreditarea ideii ca"Astia trebuie platiti si hraniti bine, pentru ca pregatirea asta cere multe calorii", a declarat unul dintre invitati. Un alt invitat a afirmat ca jurnalistii care au fost batuti de jandarmi o meritau, fara ca din partea moderatoarei sa existe vreo reactie.In aceeasi emisiune s-a afirmat ca in zilele dinaintea protestului de pe 10 august, in Romania au intrat, pe la granita cu Republica Moldova, mercenari special veniti pentru proteste. Niciuna dintre numeroasele acuzatii nu a fost dovedita", argumenteaza mebrul CNA.De asemenea, Dorina Rusu a anuntat ca s-a autosesizat inca de saptamana trecuta in legatura cu emisiunile de la Antena 3 in care un personaj care incita la violenta, Ovidiu Grosu, era prezentat drept organizator al protestelor."Am considerat atunci ca intentia postului era aceea de a acredita ideea ca protestul de pe 10 august este organizat de nebuni care vor razboi civil. Consider ca este foarte posibil ca, prin felul in care a realizat aceste emisiuni inainte de protest, Antena 3 sa-si fi adus o contributie la violentele de vineri seara", conchide Rusu.Protestul din Piata Victoriei, unde romanii din diaspora si cei de acasa s-au reunit pentru a denunta abuzurile actualei puteri politice, au aratat cu totul diferit la televiziunile traditional apropiate de PSD fata de celelalte Titluri care induc panica si mesaje alarmante au fost tusele dominante.Astfel, cele doua televiziuni apropiate Puterii, de altminteri singurele unde membrii Guvernului, in frunte cu prim-ministrul, si liderii PSD/ALDE Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, accepta interviuri, au ca principal fir narativ violentele care au fost si care, spun ei, vor mai fi in Piata Victoriei."Protestatarii au incercat sa ocupe Guvernul", "Membrii galeriilor vin spre Piata", "Incidente violente in Piata Victoriei" - iata cateva dintre titlurile rulate pe burtierele celor doua televiziuni de stiri, Antena 3 si Romania TV.Unul dintre momentele pe care Antena 3 a insistat a fost cel al aruncarii unor pungi cu excremente si urina in jandarmi, relatat mai intai de Georgian Enache, purtatorul de cuvant de la Jandarmeria Bucuresti.Unul dintre obisnuitii postului de televiziune, Bogdan Chireac, a concluzionat chiar ca Guvernul trebuie sa faca o ancheta, pentru a vedea cine sunt protestatarii violenti.