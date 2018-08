Un ONG contrazice coalitia PSD-ALDE: Mitingul din 10 august a fost legal si asumat de catre PACT, care a notificat din timp Primaria Capitalei

Ziare.

com

ONG-ul atrage atentia ca manifestatia din Piata Victoriei a fost asumata de catre Partidul Platforma Actiunea Civica a Tinerilor (PACT) prin reprezentantul sau, Alexandru Dan Baban, care a notificat inca din iunie Primaria Capitalei cu privire la acest protest."Avand in vedere ca tot mai multi reprezentanti ai Coalitiei PSD-ALDE promoveaza prin declaratii publice si conferinte de presa informatii false, Asociatia Evolutie in Institutie face urmatoarele precizari: Protestul din data de 10 august a avut un organizator, asa cum prevede legea 60/1991 (Alexandru Dan Baban-Neacsu).In data de 14 iunie, Primaria Generala a Municipiului Bucuresti a primit prin fax o declaratie prealabila, dupa modelul tip care se regaseste in anexa 1 din legea mentionata mai sus. Conform art. 12 alin. 1 din aceeasi lege, organizatorul are obligatia de a transmite aceasta declaratie cu cel putin 3 zile inaintea datei de desfasurare a evenimentului.Atat timp cat nu a intervenit nici un act administrativ care sa interzica adunarea publica sau retragerea declaratiei de catre sus-numitul Alexandru Dan Baban-Neacsu, aceasta este legala si are organizator", transmite luni seara asociatia Evolutie in Institutie.Reprezentantii asociatiei civice subliniaza ca PACT isi va asuma responsabilitatea prevazuta de lege."Atat timp cat declaratia prealabila nu a fost retrasa de catre organizator, din punct de vedere juridic, acesta isi va asuma toata responsabilitatea prevazuta de lege, asa cum speram ca va face si Jandarmeria Romana", mai precizeaza asociatia.In 8 august, cu doua zile inainte de mitingul diasporei, a avut loc o intalnire intre Partidul Platforma Actiunea Civica a Tinerilor (PACT) cu autoritatile locale din cadrul Comisiei de ordine publica din cadrul Primariei Capitalei. PACT a anuntat la finalul intalnirii ca a notificat municipalitatea despre protestul diasporei din 10 august, insa nu isi asuma organizarea lui, ci doar "mobilizarea oamenilor".Viceprimarul Aurelian Badulescu a explicat ca daca Federatia Romanilor de Pretutindeni a anuntat ca renunta la organizarea actiunii de vineri din Piata Victoriei, a fost contactata urmatoarea entitate care a notificat PMB cu privire la organizarea unui eveniment, respectiv Platforma Actiunea Civica pentru Tineri, care insa nu isi asuma in scris organizarea protestului, fiind "organizator de fapt, nu de drept".Badulescu a precizat ca reprezentantul PACT a refuzat semnarea unui protocol, asa cum ar fi normal si legal, astfel ca a dat de inteles ca pentru PACT legea nu se aplica in acelasi fel ca pentru toata lumea.Mai multi oameni politici din coalitia de guvernare au afirmat in ultimele zile ca mitingul din 10 august s-a desfasurat ilegal, pentru ca nu a primit autorizatie de la Primaria Capitalei si nici nu a avut un organizator. Printre acestia se numara ministrul de Interne, Carmen Dan, ministrul Apararii, Mihai Fifor sau senatorul PSD Liviu Pop.Chiar si premierul Viorica Dancila a afirmat in scrisoarea trimisa CE ca mitingul nu a avut organizatori