Un protestatar care a stat 9 zile in spital dupa protestul din 10 august a plecat din tara

Barbatul, care are o experienta de 20 de ani in turism, a povestit pentru publicatia New Money de ce a decis sa plece in Franta si cum a reusit sa isi deschida o afacere aici."Tara pe care am dorit sa o salvez a decis sa ma impuste. La propriu. (...) Decizia am luat-o la Strasbourg, in octombrie, cand Viorica Dancila era in plenul Parlamentului European. Am vazut-o explicand ca tot ce s-a intamplat pe 10 august a fost legal, cum s-a luat de celelalte tari europene, spunand ca 'si voi faceti la fel, bateti protestatarii, ii gazati'... Acela a fost momentul in care m-am decis: gata, s-a terminat!", a povestit barbatul.Despre afacere spune ca i-a fost destul de usor s-o deschida in Hexagon."Am luat domeniul visitfrance.tours, am dat drumul la site, pagina de Facebook, Instagram, tot... Avand 20 de ani de experienta in spate, a fost ca si cum as fi avut un pachet Lego: in cinci minute, am facut jucaria.Inca de la inceput, din 2010, am visat afacerea de un milion de euro. M-am apropiat de o jumatate de milion, dar cam atat. Marja de profit e intre 10 si 20%, nu e prea mult. Din pacate, mediul economic din Romania nu-ti prea permite sa ajungi milionar.Din nefericire, oricat ai munci, la noi, la un moment dat te blochezi, nu reusesti sa te dezvolti. Accesul la credite e dificil, daca bancile au tot timpul la indemana un client mare, statul. Iar daca nu ai capital, e foarte dificil sa cresti", a zis Oprea.Despre munca sa in Romania, a povestit: "In ultimii zece ani, am adus mii de turisti din afara, avem foarte multe programe in Transilvania, in Bucovina. Ma specializasem in tururi private. Am suferit tot timpul din cauza lipsei infrastructurii: sosele, parcari, toalete... Si, cu toate astea, afacerea mergea".El a explicat ca in Franta s-a hotarat sa aplice ce facuse in tara noastra."Am decis sa replic, pur si simplu, ceea ce facusem in tara. Stiam istoria Frantei, sunt pasionat de istorie. Asa ca in maximum doua saptamani am creat traseele: Normandia, Valea Loarei, castelele... In cateva zile ne-am pus la punct, am dat drumul la firma. Iar de patru luni fac turism in Franta. Aducem aici americani si australieni", a afirmat el.In plus, Doru Oprea spune ca deschiderea firmei nu a fost deloc complicata, mai ales daca compara cu procedura din Romania."In cateva zile, firma era operationala. In orice caz, nu a fost nevoie de atata hartogaraie cat mi s-a cerut cand am deschis firmele din Romania. Investitia a fost de cateva mii de euro. Cea mai mare parte din bani a fost comisionul firmei care s-a ocupat de acte. Taxele catre statul francez sunt simbolice", a subliniat Oprea.Momentan, romanul le face pe toate, fiind si manager, si ghid, si sofer, insa, specifica Oprea, e pe punctul sa angajeze un sofer si se afla in cautare de ghizi."Cam asta e planul, deocamdata. Firma din Romania, romaniacitytours.com, merge in continuare. Colegele mele sunt la birou, avem ghizi, soferi, firma vinde in continuare aceleasi produse pe care le-am creat: tururi in Transilvania si nu numai. Singura diferenta e ca acum o supraveghez de la distanta. Voi veni o data pe an sa vad ce se mai intampla si atat", a precizat el.Doru Oprea a participat la protestul din 10 august 2018 si a fost ranit la picior cu o grenada aruncata de jandarmi. Ulterior, el s-a infectat cu o bacterie la Spitalul Municipal din Bucuresti, unde a stat internat timp de o saptamana