Un secretar de stat din MAI infirma declaratiile lui Dragnea privind finantarea externa a protestului din 10 august

Nucu a fost intrebat de jurnalisti daca a avut informatii potrivit carora protestul din 10 august ar fi fost finantat din straintate. "Nu, absolut nu!", a replicat acesta."Din punctul meu de vedere, daca au fost cazuri izolate sau mai putin izolate, vor trebui sa raspunda. Inca o data, cei care au gresit vor plati", a mai spus secretarul de stat, citat de Agerpres.Intrebat de jurnalisti ce responsabilitati a avut ca secretar de stat si daca au existat interventii din partea ministrului de Interne, Carmen Dan, Nucu Marin a precizat: "Fiecare a avut responsabilitatea lui si, in functia de aceasta responsabilitate, si-a facut treaba. (...) Sa imi iau toate masurile, pentru ca la actiune sa existe un comandant al actiunii, sa fie facuta o analiza a informatiilor primite, lucru care s-a facut. (...) Responsabilitatile sunt pentru fiecare palier. De obicei, fiecare raspunde pentru ceea ce a facut. (...) Din punctul meu de vedere, la aceasta actiune nu am la cunostinta sa fi avut vreo interventie (n.r. - Carmen Dan) sau sa fi facut ceva".Secretarul de stat a fost audiat ca martor in dosarul protestului din 10 august. Tot astazi, procurorii l-au mai audiat ca martor pe subprefectul Capitalei, Corneliu Cirstea.Declaratia lui Nucu vine in contextul in care PSD solicita institutiilor statului sa investigheze de urgenta informatiile care au aparut in spatiul public cu privire la finantarea externa a protestelor de strada si premeditarea actiunilor violente de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara la Antena 3 ca institutiile statului n-au gresit cu nimic cand au intervenit in forta in Piata Victoriei in 10 august, avand suficiente elemente "ca sa vorbim de o tentativa de lovitura de stat".