Un spot video cu imagini de la protestul din 10 august ruleaza zilnic pe aeroportul din Geneva (Video)

Reprezentantii miscarii civice Rezist Zurich afirma ca toata lumea trebuie sa stie ce s-a intamplat in Bucuresti pe 10 august si ca, nici pana acum, nu au fost gasiti responsabilii."Toata lumea trebuie sa stie ce s-a intamplat la Bucuresti pe 10 august, toata lumea trebuie sa stie ca a trecut aproape o luna in care nu exista niciun responsabil pentru violentele de atunci, nicio demisie. Totul incearca sa fie ascuns", subliniaza Rezist Zurich.Asociatia mai afirma ca petitia prin care se solicita ONU sa ancheteze violentele din 10 august a strans peste 80.000 de semnaturi.Situatia din Romania, in urma protestului din 10 august, unde jandarmii au facut uz de gaze lacrimogene in exces, fapt cercetat si de Parchetul General, s-ar putea discuta chiar in plenul Parlamentului European , in prezenta premierului Vioricai Dancila, ca urmare a unei propuneri venite dinspre Grupul Verzilor.Propunerea initiala, formulata miercuri, ar fi presupus ca in plenul forului european sa se ia in discutie situatia de la Bucuresti saptamana viitoare, dar in cele din urma s-a mers pe o alta varianta, la inceputul lunii octombriei, potrivit unor surse consultate de Ziare.com.Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca daca va fi chemata in Parlamentul European pentru a explica ce s-a intamplat la protestul din 10 augut, va merge "Am toata deschiderea sa merg si in Parlamentul European, si in Parlamentul Romaniei, acolo unde voi fi chemata. Dar nu cred ca este benefic nici din partea Guvernului, nici din partea liderilor politici sa ne dam cu parerea si trebuie sa lasam rezultatele anchetei sa stabileasca adevarul", a declarat Viorica Dancila, aflata in vizita la Fabrica de magiun Topoloveni.