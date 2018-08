USR cere demisia lui Carmen Dan, pentru brutalitatea cu care jandarmii au intervenit in Piata Victoriei

Ziare.

"USR reclama ca Jandarmeria a devenit, vineri seara, garda lui Liviu Dragnea si a PSD, in loc sa isi indeplineasca misiunea de a asigura siguranta cetatenilor. Romanii care au trimis anul trecut in tara 4,6 miliarde de dolari, o suma egala cu investitiile straine directe, au fost intampinati cu gaze lacrimogene, petarde si tunuri cu apa. Jandarmii au folosit forta in mod abuziv si au provocat oamenii de la miting, in loc sa extraga din multime persoanele agresive si sa permita cetatenilor de buna credinta sa protesteze pasnic", se arata intr-un comunicat de presa al USRUSR reclama ca, la fel ca la protestele din februarie 2017, oamenii au fost atacati si prinsi la mijloc in confruntarile dintre jandarmerie si huligani. "La fel ca atunci, huliganii au fost folositi sa sparga protestul pasnic al oamenilor care au venit sa-si strige nemultumirea fata de regimul Dragnea-PSD", se mai arata in comunicat.USR condamna ferm violenta si cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan pentru ca Jandarmeria "nu a reusit sa-i protejeze pe oamenii de buna credinta". Noi incidente au loc in Piata Victoriei , dupa ce Jandarmeria a anuntat ca in piata sunt si membri ai galeriilor unor echipe de fotbal.Au fost persoane care au aruncat petarde, sticle si alte obiecte, iar jandarmii au ripostat cu gaze lacrimogene. Zeci de mii de oameni protesteaza in continuare in Piata Victoriei.