USR solicita Prefecturii Capitalei date despre rolul si ordinele date de Speranta Cliseru

"USR doreste sa faca lumina asupra evenimentelor din 10 august si sa-i identifice pe cei responsabili pentru violentele asupra protestatarilor. Prefectul Capitalei este unul dintre acesti responsabili si trebuie vazut care a fost implicarea sa in gestionarea situatiei", informeaza USR Bucuresti.Reprezentantii USR Bucuresti vor depune, luni dupa-amiaza, o solicitare prin care cer Prefecturii Capitalei informatii privind rolul si ordinele date de prefectul Bucurestiului, Speranta Cliseru, in seara zilei de 10 august, cand in Piata Victoriei a avut loc mitingul diasporei.Inainte de miezul noptii, jandarmii au intrat in forta in Piata Victoriei, gonind oamenii, desi mii de persoane protestau pasnic in continuare. Doi jandarmi, intre care o femeie, au fost prinsi la un moment dat de un grup de persoane violente, care au inceput sa ii loveasca.Cei doi jandarmi au fost scosi de un grup de manifestanti pasnici, care au facut scut uman in jurul celor doi si i-au escortat pana la un grup de jandarmi, care nu au intervenit pentru a-si salva colegii. Prefectul Capitalei este cel care a semnat ordinul de interventie a fortelor de ordine la protest.Procurorii militari, care fac cercetari cu privire la modul de interventie a jandarmilor si la incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata Victoriei , au inceput luni audierile, persoanele ranite in urma interventiei jandarmilor fiind chemate in cursul acestei zile la sediul Parchetului Militar pentru a le oferi date anchetatorilor.Peste 30 de persoane au solicitat certificate medico-legale si au depus plangeri impotriva jandarmilor, in ultimele doua zile.