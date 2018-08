Va trebui UE sa intervina dupa protestele din Romania?

Ziare.

Saptamanalul american de stiri The Week intreaba daca Uniunea Europeana va trebui sa intervina in cazul protestelor din Romania.Sursa citata noteaza ca, pe masura ce manifestatiile anticoruptie s-au soldat cu sute de raniti, apelurile catre UE sa reinstaureze statul de drept sunt tot mai puternice.Astfel, se arata in articolul The Week, autoritatile europene sunt sub presiune sa intervina pentru a sprijini statul de drept in Romania, la o saptamana dupa protestele anticoruptie.Este citata Ska Keller, copresedinte al grupului Verzilor din Parlamentul European, care a spus, pentru The Guardian , ca "oamenii din Romania cauta ajutor din partea Uniunii Europene si eu cred ca ar trebui sa li-l oferim".The Week trece in revista foarte succint evenimentele petrecute in ultimul an si jumatate, incepute cu protestele din ianuarie-februarie 2017, in timpul mandatului lui Sorin Grindeanu, si aminteste si despre revocarea sefei DNA Laura Codruta Kovesi.Saptamanalul american noteaza ca Guvernul a raspuns cu "represiuni brutale asupra protestatarilor", adaugand ca Financial Times a scris cum protestele au fost intampinate cu violenta din partea politiei. De asemenea, purtatorul de cuvant al Deutsche Welle , Christoph Jumpelt, a cerut oficial autoritatilor romane sa explice de ce "mai multi jurnalisti au fost atacati in mod deliberat" de politie.Si ce poate face UE? Poate impune sanctiuni, lideri ai grupului Verzilor din Parlamentul European cerand Comisiei Europene sa declanseze mecanismul sau privind respectarea statului de drept . In cadrul acestui mecanism, UE poate sanctiona orice stat membru despre al carui Guvern considera ca ameninta statul de drept. Procesul a fost declansat pentru prima data anul trecut, vizata fiind Polonia."Protestele pasnice, asa cum stiti, s-au sfarsit violent, iar violenta nu poate niciodata fi o solutie in politica. Comisia urmareste cu ingrijorare evenimentele si acorda o mare importanta independentei sistemului judiciar si luptei contra coruptiei", a transmis CE.