Viata bate filmul, iar filmul bate saua

Caci, daca n-ar fi fost regizata, montata, poate chiar "stilizata" si fara indoiala aprobata de mai-marii jandarmilor deveniti cineasti, n-ar fi fost nevoie de o saptamna buna de munca, pentru un simplu film documentar, care se putea difuza fara probleme, chiar a doua zi.Iar daca a trebuit o saptamana pentru regie, montaj si toate celelalte, nimic nu ma impiedica sa-mi inchipui ca ar putea fi la mijloc si multa scamatorie, menita sa-i scoata pe protestatarii pasnici ca agresori feroce, iar pe jandarmi ca ingerasi inocenti, echipati cu totul intamplator ca de razboi.Cred ca insusi jandarmul-regizor al "variantei oficiale" nu si-a crezut ochilor cand a vazut cat de cusut cu ata alba ii iese filmuletul si a simtit nevoia sa dreaga busuiocul cu proptele euroatlantice. Tot ce este european si atlantic da bine in Romania si face din situatiile cele mai delicate evenimente credibile sau macar digerabile.Asa imi explic cel de al doilea clip, prezentat in tandem cu primul, care incearca sa ne asigure ca, in tari onorabile, precum Austria, Belgia, Franta, Germania, Spania sau SUA, cotonogeala este o cutuma curenta, laudabila si foarte indicata a fortelor de ordine.Sesizati unde duce logica de militian? E ca si cum ne-ar spune: daca-i bat ei pe ai lor cu atata pofta, de ce sa nu-i batem si noi pe ai nostri, cu si mai multa sete?UItandu-ma la filme, pot sa-mi inchipui orice, intrucat jandarmul-cineast parca anume a ocolit sa ne spuna in ce locatie s-a filmat, la ce data si - mai ales - cine cu cine se batea colo. Nici acum nu stiu daca opozantii fortelor de ordine din cel de al doilea clip erau tot protestatari pasnici, precum ai nostri, sau daca erau cumva transfugi ilegali, contrabandisti, teroristi sau altii ca ei.Dar, stati, cele sase state din care ne sunt prezentate confruntarile nu reprezinta intreaga lume civilizata. Cine spune ca numai de acolo trebuie sa luam noi exemplu si nu din Olanda, Suedia, Danemarca, Norvegia, Portugalia, Italia, Finlanda, sau multe altele?Pun pariu ca realizatorul de filme al jandarmeriei ori nu s-a uitat exact la ceea ce selecteaza, ori s-a uitat dar a decupat doar ce ii servea propriului lui interes. In ambele cazuri, ii dau o bila neagra, ca sa nu folosesc termeni preiorativi.Oricum, chiar si respectiva prezentare selectiva a unor tari, ca si cum ai spune "asa-i peste tot", mi se pare o forma de trucaj, un fel de minciuna prin omisiune, iar gestul dezonoreaza nu numai jandarmeria, ci mai ales pe cine se afla sus, la varful ministerului, doamna Carmen Dan.Cum adica? Sute de oameni reclama ca au fost molestati sau raniti , tara este aspru judecata de organizatii, oficiali si opinia publica europeana, jandarmeria se apara cu filmulete care par trucate, iar ministrul de Interne sustine cu tupeu caIn plus, in zona Puterii, pare ca chestiunea trucarii unor inregistrari este una familiara - o reprezentanta de seama a coalitiei la putere, europarlamentara Norica Nicolai , aparatoare a jandarmilor, a insinuat vineri ca unele dintre sutele de filmari cu agresiuni ale fortelor de ordine asupra protestatarilor pasnici ar putea fi trucate. Fara sa aduca vreo dovada sau macar sa prezinte indicii care i-au trezit suspiciunea. A facut aceasta grava afirmatie doar pentru caca "se pot face multe cu un calculator".Mi se pare nerelevant sa cautam pe cine apara doamna Nicolai si pe cine acuza. Relevanta este convingerea dumneaei ca "se pot face multe cu un calculator" si ca anumite imagini sunt trucate. Daca se pot face multe ca sa-i aparam pe unii, fara indoiala se pot face si in apararea celorlalti.Fireste, apelezi la asa ceva atunci cand nu mai ai argumente, cand mijloacele logicii te depasesc sau cand simti ca n-ai nicio sansa sa mai scuzi ce ai de scuzat.Mie, nimic nu-mi produce mai mult dezgust decat filmul care scuza jandarmii, fara sa explice cumva macar o parte din cele pentru care a fost acuzata jandarmeria. Unde este, de exemplu, secventa cu taximetristul si turistii israelieni, scosi cu forta din masina si brutalizati, pentru motivulca circulatia cu taxiul in zona ar fi fost interzisa?Cum ar putea explica o alta secventa, unde o echipa a televiziunii austriece ORF a fost atacata de fortele noastre de ordine? Cu aceasta ocazie, un cameraman austriac a fost batut de jandarmi cu bastoane, iar cazul a ajuns pana la varful statului austriac.Atat in filmulet, cat si in iesirile lor la rampa, sefii jadarmeriei explica prezenta unui numar urias de jandarmi bine echipati in piata nu prin intentia de a-i reprima pe protestatari, ci prin intentia de a-i pazi de niste grupuri de turbulenti care - nu se stie nici de ce, nici cum - se anuntasera ca vor veni, si amenintasera ca vor face dezastru.Iar jadarmeria n-a luat masuri ca sa-i delimiteze si sa ii extraga imediat. A asteptat sa demonstreze ceea ce promisesera, parca anume ca sa aiba motive sa faca filmulete cu care sa justifice ca este bine sa luam exemple din Austria sau Belgia si nu din Olanda sau Suedia. Noaptea mintii!Una din doua: ori jandarmeria este incapabila sa infrunte cativa turbulenti, veniti sa sperie capitala ori, Doamne fereste, jandarmeria era de la inceput in intelgere cu turbulentii, pentru ca nu numai sa-i ingenuncheze pe protestatari, dar sa-i si compromita moral si politic.Nimic nu este exclus atunci cand pui pe piata un film pe care era mai bine sa-l fi pus la cos, sau si mai bine, sa nu-l fi facut deloc.