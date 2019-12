Viceprimarul Badulescu a fost chemat, joi, la DIICOT in dosarul 10 august

Ziare.

"Au venit si mi-au inmanat citatia, astfel ca am fost instiintat ca am fost chemat la DIICOT in cauza cercetarilor din 10 august maine (joi - n.red.) la ora 10:00. Din cate observ, DIICOT se grabeste sa lamureasca lucrurile, ceea ce ma bucura foarte tare, pentru ca este momentul sa vedem cine si cat a fost implicat in evenimentele din 10 august. (...) Declaratia mea de maine va aduce noi lamuriri privind evenimentele din 10 august. Am calitate de martor", a afirmat miercuri Aurelian Badulescu. Badulescu a mai fost audiat in februarie in legatura cu evenimentele din 10 august 2018, de la protestul desfasurat in Piata Victoriei."Le-am explicat procurorilor ca am obosit pe strada oamenii sa ma faca parte a anumitor evenimente care s-au intamplat in acea zi. Trebuie lucrurile sa fie puse in ordine si atunci cred ca aceste declaratii sunt binevenite si nu fac decat sa lamureasca cursul anchetei", a declarat atunci Aurelian Badulescu, la iesirea de la Parchet.Acesta a reiterat ideea ca a afirmat ca ar fi mintit anterior la audierile pe tema violentelor din 10 august ca un vector de atragere a atentiei."Chesiunea cu minciuna este legata de o metafora sau un vector de atragere a atentiei. (...) Trebuie sa avem putina rabdare, sa lasam organele de urmarire penala sa-si faca treaba si sa intelegem cu totii ce s-a intamplat atunci. Ceea ce am pus la dispozitia procurorilor a fost ceea ce stiau, dar am nuantat in aceste ore de audiere elementele care duc spre atragerea raspunderii anumitor evenimente sau intelegerea anumitor moduri in care s-a actionat in acea seara", a mai spus Badulescu.Precizam ca si fostul ministru de Interne Carmen Dan a fost citat la DIICOT, insa vineri , pentru a fi audiat, in calitate de martor, in dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei, au declarat surse judiciare.