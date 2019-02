Viceprimarul Badulescu, despre "minciuna" privind protestul diasporei: Parchetul sa lamureasca daca 10 august a fost creatia lui Liviu Dragnea

Ziare.

"Daca as fi spus sa aduc lamuriri, nimeni nu ar fi reactionat", a spus Badulescu."Am preferat sa spun acel termen, ca am mintit. Trebuie sa stiti ca este un vector de a atrage atentia asupra unei situatii, pentru ca, daca as fi spus sa aduc lamuriri, nimeni nu ar fi reactionat.Situatia de pe data de 10 aduce noi situatii la cunostinta Parchetului, care va trebui, in urma acestor declaratii pe care le voi da si care nu au avut legatura cu ce m-au intrebat procurorii la acel moment,", a spus Badulescu.Intrebat daca interventia jandarmilor a fost legala, Badulescu a spus: "In acea zi, Jandarmeria a fost folosita intr-un joc in care oamenii au avut de pierdut - atat jandarmii, cat si oamenii care au intrat in contact cu jandarmii".In plus, viceprimarul Badulescu sustine ca discursul public a avut doar rolul de a muta atentia catre Jandarmerie de la cel care a fost "creierul acestei miscari"."Niciodata sa nu uitati: revolutiile si miscarile de strada au un epicentru. Politicul", a mai spus Badulescu.Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu a declarat, miercuri seara, intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, ca a mintit la Parchet atunci cand a fost audiat in ancheta privind violentele de la protestul diasporei din 10 august Comitetul Executiv al PSD Bucuresti s-a intrunit, miercuri, pentru a-i retrage sprijinul politic lui Badulescu.