Viceprimarul Capitalei a fost audiat in dosarul violentelor din 10 august: De la cine primeam informatii? De la Facebook!

A fost cu prefectul toata noaptea: Ce, am fost eu in Piata Victoriei?

Nu s-a gresit din partea Jandarmeriei

La iesirea din sediul Parchetului, Badulescu a declarat ca nu a existat "niciun centru de comanda" si l-a contrazis pe prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, care a negat informatia ca s-ar fi aflat in Piata Victoriei in data de 10 august."Nu am fost in niciun centru de comanda. Din pacate, trebuie sa intelegeti ca nu a existat un centru de comanda, a existat o incapere unde reprezentantul Prefecturii (Speranta Cliseru - n.red.) impreuna cu reprezentantul administratiei publice din acea zi, resectiv subsemnatul, care avea delegate atributiunile primarului, a trebuit sa luam masuri care prevedeau modul de administrare al orasului in situatii de criza.Avand in vedere datele si informatiile care existau la acea data si anume faptul ca urmau sa existe violente, date pe care le aveam din exploatarea surselor deschise, din mesajele subliminale pe care le trimiteau pe conturile de Facebook agitatorii si initiatorii acestui miting neautorizat, am luat masurile care se dispuneau.Ceea ce se induce in media si in mediul public, ca exista un centru de comanda, nu stiu ce, este o chestiune speculativa si cred ca deja depasim o numita limita a normalitatii. Nu a fost nicio conspiratie, nu a fost nimeni in alta parte decat acolo unde trebuia sa fie", a explicat viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu.Intrebat unde se afla cladirea in care s-a aflat in noaptea de 10 spre 11 august, Badulescu a explicat ca aceasta este localizata in zona Guvernului: "Se afla in zona Guvernului, o cladire in care paza era asigurata de cei de la SPP, am dedus ca acea cladire era a SGG (Secretariatul General al Guvernului - n.red.) . Acolo am intrat. La 4 dimineata am plecat".Viceprimarul Capitalei a mai afirmat ca prefectul Speranta Cliseru s-a aflat in permanenta cu el, desi aceasta neaga ca s-ar fi aflat in Piata Victoriei in timpul protestului diasporei. Aducandu-i-se la cunostinta acest fapt, viceprimarul a argumentat ca "noi nu am fost in Piata Victoriei. Ce, am fost eu in Piata Victoriei?".Oficialul a dat, de asemenea, cateva detalii despre ce a discutat cu procurorii care se ocupa de caz. Acestia din urma l-au intrebat cine este organizatorul protestului din 10 august, dupa ce Emanuel Cioaca, presedintele Federatiei Romanilor de Pretutindeni, a renuntat la rol."I-am explicat ca domnul Babanu cu domnul Dide si cu domnul de la Timisoara au venit in fata comisiei si au spus ca sunt organizatorii mitingului. Vor sa vada (procurorii - n.red.) cine a indemnat lumea la nesupunere in fata legii, cine a gresit din partea jandarmilor si cine a adus instigatori in piata", a mai spus viceprimarul.Intrebat cum i s-a parut interventia jandarmilor din "vinerea neagra", Aurelian Badulescu a marturisit ca, din punctul lui de vedere, Jandarmeria nu a gresit cu nimic."Din punctul meu de vedere, nu s-a gresit din partea Jandarmeriei. A fost dezordine publica provocata, batai de strada de tip Belfast. Piata (Victoriei - n.red.), la un moment dat, a ramas libera. Au scapat din mana pentru ca violenta era de neimaginat", a argumentat oficialul.Intrebat de la cine lua informatiile in baza carora dispunea de masuri, Badulescu a raspuns "De la cine primeam informatii? De la Facebook", "de la cine va luati si voi (jurnalistii - n.red.) ".Jurnalistii din fata sediului PG au insistat si l-au intrebat daca ia decizii in astfel de situatii luand in considerare ceea ce vede pe Facebook, iar viceprimarul si-a schimbat raspunsul a doua oara: "Nu. Daca va referiti la deciziile administrative, referitor la modul in care trebuia eu sa opresc tramvaiul, le luam in functie de ce comunica Politia Locala, ce aveau ei pe traseu. Ca grupuri de participanti vin pe o anumita artera si opream tramvaiul", a fost raspunsul oferit de Badulescu.Numarul plangerilor depuse de victimele violentelor comise la mitingul diasporei, din data de 10 august, a crescut vineri la 705 , informeaza Parchetul General, care anunta ca a cerut expertizarea gazelor folosite de jandarmi asupra manifestantilor.Peste 450 de persoane au avut de suferit in urma violentelor inregistrate la protestul din 10 august, unele avand nevoie si astazi de ingrijirea medicilor. Intre timp, un protestatar a murit, iar in spatiul public au existat dezbateri aprinse pe tema nocivitatii substantelor folosite in mod repetat de jandarmi in cantitati foarte mari si asupra unor grupuri mari de persoane, printre care si batrani sau copii.Pe de alta parte, unii dintre cei care au incalcat legea au fost retinuti si au primit masuri privative de libertate. Arma care a fost sustrasa de la femeia jandarm a fost gasita, iar in fata procurorilor au ajuns sa dea declaratii prefectul si viceprimarul Capitalei, dar si comandantul Brigazii Speciale. Pana acum, nu s-au facut retineri decat din randul protestatarilor.