Viceprimarul Capitalei recunoaste ca i-a mintit pe anchetatori in dosarul violentelor din 10 august pentru a apara PSD

"Dom'le, dupa cate am facut eu... Am mers pana acolo incat. (...) Am avut o alta atitudine decat cea care ar fi trebuit atunci cand am declarat in fata organelor de urmarire penala ce m-au intrebatsi am spus asta in contextul in care am vrut sa subliniez faptul ca", a afirmat Badulescu.El a mai spus ca sunt lucruri pe care de acum incolo va trebui sa le lamureasca cu cei care se ocupa de ancheta."Mi-a fost greu sa ajung pana aici, nu am crezut niciodata ca daca-i spui lui Codrin Stefanescu trompeta si muncesti atatia ani in partidul asta esti dat ca o masea afara", a adaugat Badulescu.Intrebat daca va merge la Parchet sa-si schimbe declaratia, Aurelian Badulescu a replicat: "Nu, o sa ma cheme Parchetul si o sa zica: 'Domnu' Badulescu, ai spus ca ai mintit'. Da, domnule.'".El a mai sustinut ca i s-a cerut de la partid, "in schimbul unor foloase", respectiv "numirea pe functii sau numirea altor persoane in functii", sa nu o mai sustina pe Gabriela Firea, sa schimbe majoritatea in CGMB.Reactia lui Aurelian Badulescu vine dupa ce Comitetul Executiv al PSD Bucuresti s-a intrunit, miercuri, pentru a-i retrage sprijinul politic viceprimarului Capitalei.