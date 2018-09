Violentele din 10 august: Cine o poate determina pe Carmen Dan sa nu mai blocheze ancheta prin secretizare?

este interzisa secretizarea "informatiilor, datelor sau documentelor in scopul ascunderii incalcarilor legii"

Jandarmeriada va fi dezbatuta si in Parlamentul European

Legea nr. 182 din 2002 privind protectia informatiilor clasificate:

Nu este prima voce care spune raspicat acest lucru, dupa ce procurorul general, Augustin Lazar, a admis public caParadoxal, painea si cutitul stau in mana unuia dintre cei considerati a fi principalii responsabili pentru numarul mare de victime de la protestul Diasporei, ministrul Carmen Dan. Totul se intampla in conditiile in care, potrivit cadrului legal in vigoare,Intrebat daca exista o ratiune pentru care respectivele documente au fost secretizate sau a fost o chestiune premeditata pentru intarzierea procedurilor,, a subliniat: "Observam ca secretizarea acestor documente ingreuneaza foarte mult desfasurarea actelor de urmarire penala, deci avem un efect clar".De asemenea, intrebat daca cele 770 de persoane care au depus plangere in dosar pot face ceva pentru a o convinge pe Carmen Dan sa dea drumul documentelor, Adrian Baboi-Stroe a raspuns afirmativ."Sigur ca da.. Numai ca aceasta este o procedura destul de consumatoare de timp, deci va dura. Daca ne intereseaza celeritatea actelor de urmarire penala, evident ca asta nu este o solutie.Importanta este procedura de declasificare, care trebuie aplicata in bloc pentru documentele care sunt relevante pentru infaptuirea justitiei. Asta este solutia corecta si ea sta in mana conducatorului institutiei, a doamnei ministru Carmen Dan", a subliniat fostul secretar de stat.Si daca, totusi, Carmen Dan refuza sa deblocheze ancheta, ar putea-o cineva convinge, de exemplu Avocatul Poporului?"Dupa cum am vazut pana acum,este foarte selectiv in modul lui de a se activa. Dansul ar putea interveni, in sensul ca ar putea efectua o actiune de control si analiza pe situatia respectiva si sa emita un raport, dar care nu are o valoare juridica constrangatoare pentru cei in cauza. Deci Avocatul Poporului nu este o ruta valabila pentru a rezolva problema", a explicat Adrian Baboi-Stroe.In opinia directorului executiv al Platformei Romania 100, solutia ar fi presiunea publica."Trebuie pusa presiune politica de fapt, nu trebuie sa ne ferim sa spunem asta. Presiune publica, politica, asupra doamnei ministru. Desigur, persoanele lezate (cei peste 700 de oameni care au depus plangeri penale) trebuie sa faca uz de posibilitatea de a initia actiuni in contencios administrativ, in care sa ceara desecretizarea acelor documente fara de care nu se poate infaptui justitia rapid si corect.Dar mai trebuie spus un lucru: Am observat ca atunci cand le serveste intereselor lor politice (majoritatii guvernamentale - n.red.), sunt foarte iuti la desecretizari. Imediat desecretizam protocoale. Avem un consilier al premierului Dancila care a publicat pe pagina de Facebook un document secret. Deci pentru ei, pentru interesele lor se poate. Atunci cand e vorba de interesele a 770 de oameni, atunci cand s-a incalcat un drept fundamental - dreptul la intrunire publica - nu mai e aceeasi graba.Observam ca, care sunt la fel de importante. Si acest dublu standard trebuie amendat in permanenta", a mai explicat acesta.Nici dinsprenu vine vreo speranta, pentru ca majoritatea PSD-ALDE, sustinuta de UDMR, a blocat pana acum orice initiativa de anchetare a evenimentelor din 10 august, inclusiv audierea celor direct implicati."Juridic vorbind, comisiile parlamentare nu pot obliga Ministerul de Interne sa desecretizeze documentele, dar, repet,", a conchis Adrian Baboi-Stroe.Inca de acum trei saptamani, Opozitia a cerut vehement desecretizarea documentelor, iar USR a anuntat ca, in caz contrar, se va adresa instantei.Printre intrebarile ramase pana acum fara raspuns sunt "Cine si de ce a dat ordinul pentru a fi aduse la Bucuresti unitati din Dolj, Prahova si alte doua judete?", "Cum a ajuns jandarmerita sa fie agresata si sa i se fure pistolul?" sau "A fost sau nu intrunit comitetul operativ?".Pe de alta parte, exista prevederi legale explicite care interzic secretizarea unor informatii cu scopul ascunderii incalcarii legilor, orice cetatean putand contesta o astfel de decizie.Se interzice clasificarea ca secrete de stat a informatiilor, datelor sau documentelor in scopul ascunderii incalcarilor legii, erorilor administrative, limitarii accesului la informatiile de interes public, restrangerii ilegale a exercitiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezarii altor interese legitime.Este interzisa clasificarea ca secrete de serviciu a informatiilor care, prin natura sau continutul lor, sunt destinate sa asigure informarea cetatenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludarii legii sau obstructionarea justitiei.Orice persoana fizica sau juridica romana poate face contestatie la autoritatile care au clasificat informatia respectiva, impotriva clasificarii informatiilor, duratei pentru care acestea au fost clasificate, precum si impotriva modului in care s-a atribuit un nivel sau altul de secretizare. Contestatia va fi solutionata in conditiile legii contenciosului administrativ.De asemenea,prevede la art. 13 ca "Informatiile care favorizeaza sau ascund incalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie publica nu pot fi incluse in categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public".In ciuda eforturilor depuse de majoritatea PSD-ALDE, scandalul declansat prin reprimarea brutala a mitingului din 10 august este departe de a se incheia, si nu doar din punct de vedere penal, ci si politic, el urmand sa fie subiect de dezbatere chiar si in Parlamentul European.