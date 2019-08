Vlad Petreanu si Moise Guran transmit din Piata Victoriei: La 30 de ani de la Revolutie, tara noastra are probleme mari

Ziare.

"La 30 de ani de la Revolutie, tara noastra are probleme mari. Oriunde te uiti, ineficienta si batjocura.", sustine Moise Guran."Impreuna suntem Romania - asta vine si cu responsabilitate, si cu obligatii; pentru ca Romania nu a ajuns in zona acestor probleme ca fatalitate, ca s-a intamplat;; pentru ca noi nu ne-am implicat, pentru ca am intors privirea, pentru ca am inchis ochii, pentru ca nu am protestat cand am vazut un abuz! Iar lucrurile acestea trebuie sa inceteze daca vrem sa traim si nu sa supravietuim in Romania", crede Vlad Petreanu.Guran si Petreanu au urcat pe scena Europa FM Live pe Plaja , vineri, unde au transmis un mesaj puternic publicului strans pe plaja dintre Venus si Saturn, dar si celor de acasa, care i-au ascultat la radio sau urmarit pe europafm.ro.. Am devenit o comunitate de valori. Europa FM - noi realizatorii si dumneavostra, ascultatorii, am devenit in tot acest timp, in toti acesti ani, o comunitate care stie astazi mult mai bine ce vrea de la aceasta tara. Vrem respect, vrem demnitate!- acesta este mesajul pe care comunitatea Europa FM il da statului roman, si noua, Romaniei", a transmis Moise Guran.