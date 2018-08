"Vreti sa veniti la marele protest din Piata Victoriei? Iata de unde si cand se pleaca spre Bucuresti din marile orase"

Ziare.

Din Iasi se va pleca vineri dimineata catre Bucuresti . Cei care vor sa vina in Capitala trebuie sa se prezinte la ora 08:00 in Piata Unirii, plecarea fiind programata pentru ora 09:00.In Craiova , oamenii se strang la 09:30 la Aeroportul Craiova si se va pleca spre Capitala cu masinile. Pe drum, ei se vor mai opri la Bals, la 10:00-10:10 (Bals monument); Slatina, la 10:40-11:00 (Peco Mol la iesirea din Slatina) si Pitesti, la 12:10-12:30 (La vama la Lukoil).De asemenea, vineri dimineata la ora 06:30 din Targu Jiu va pleca un microbuz catre Bucuresti. Acesta va opri de cateva ori pe drum, astfel:1. Rovinari, orele 7:00-7:10 la parcarea de la intrarea in Rovinari.2. Turceni, orele 7:50-8:00 Parcare intrare Turceni pe drumul European.3. Filiasi, orele 8:15-8:25 Parcare Penny la intrarea in Filiasi4. Craiova 9:10-9:30 Craiova aeroport5. Bals 10:00-10:10 Bals monument6. Slatina 10:40-11:00 Peco Mol la iesirea din Slatina7. Pitesti 12:10-12:30 La vama la Lukoil.Din Constanta se pleaca de la ora 12:00, de la Prefectura.Din Pitesti se va pleca la ora 10:00. Oamenii se vor aduna in Piata Vasile Milea. Ploiestenii se vor strange ora 17:00 la Kaufland Sud pentru a pleca cu masinile catre Capitala si la ora 16:30 in gara, cei care vor sa plece cu trenul.Din Ramnicu Valcea se pleaca la ora 15:00 din parcarea Kaufland Ostroveni.