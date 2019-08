Zeci de masini au plecat in coloana din Iasi spre protestul din Piata Victoriei: Aceasta tara e condusa de niste derbedei

Foto: Ziare.com

Vor sa incerce blocarea traficului

"Romania inca nu s-a resetat"

"Nu ne este frica"

Revendicarile

Pe traseu, alte zeci de masini se vor alatura acestui mars.Coloana de masini a ajuns in jurul orei 13:00 la Focsani, unde au fost asteptati de alti protestari, pentru a merge impreuna, potrivit unuia dintre participantii la acest eveniment.Organizatorii au anuntat si ca vor sa incerce blocarea traficului pentru 10 sau 15 minunte, undeva pe drumul spre Capitala."Moldova cere echitate", "A8, obiectiv strategic" si "Vrem fapte" au fost mesajele afisate sambata dimineata in Piata Unirii din Iasi de catre cei care au plecat spre Bucuresti pentru a participa la mitingul din Piata Victoriei."Am decis sa plecam in grup organizat la Bucuresti la invitatia Diasporei, am decis sa mergem cu mesajulsi. Stim ca nu se vor rezolva prea usor lucrurile. De 30 de ani noi tot cerem dezvoltarea regiunii Moldova. Un lucru este cert, aceasta tara e condusa de niste derbedei.A venit momentul sa le spunem ca asa nu se mai poate, ca avem nevoie de o schimbare, a sosit momentul sa le aratam ca avem nevoie de o schimbare reala astfel incat si regiunea noastra si intreaga Romanie sa treaca la un alt mod de gandire, de politica, sa reusim sa dezvoltam aceasta regiune atat de incercata in ultimii ani", a declarat un reprezentant al Asociatiei "Impreuna pentru A8", Catalin Urtoi.Oamenii spun ca merg la protest pentru ca "Romania inca nu s-a resetat"."Ne-am propus sa reluam drumul facut pe 10 august 2018. A trecut deja un an de la marele miting de la Bucuresti si se pare ca Romania nu s-a resetat, guvernantii nu au inteles absolut nimic, ca cetatenii au drepturi, ca ar trebui sa fie principalii beneficiari ai acestui stat.Mergem la Bucuresti si credem ca ne vom aduna destul de multi pentru a crea o stare prin care sa inteleaga ca nu se mai poate asa si trebuie sa schimbam ceva in tara noastra", a declarat Ionel Apostol, reprezentant al Asociatiei "Impreuna pentru A8".Celor care militeaza pentru constructia autostrazii A8 ce ar urma sa lege Moldova de Ardeal li s-au alaturat si cei de la grupul civic Reset."10 august este o zi cu insemnatate pentru noi, mai ales ca se implineste un an de la 10 august 2018, cand protestatari pasnici au fost pur si simplu goniti in mod violent de jandarmi in Piata Victoriei din Bucuresti. Noi astazi ne-am aliat acestei actiuni pentru ca este un moment in care spunem din nou stop tuturor evenimentelor care s-au intamplat in ultimul an.In primul rand, ceea ce face alianta de guvernare, faptul ca am descoperit in ultima perioada cat de pline de oamenii incompetenti sunt unele institutii ale statului care ar trebui sa protejeze cetateanul. Vrem sa aratam astazi ca plecam foarte multe masini din Moldova, vrem sa aratam ca suntem indignati ca inca o data Autostrada A8 a fost blocata de guvern", a spus Daniela Mitrofan, reprezentant al grupului civic.Si-au pus drapelul Romaniei la oglinzi, au afisat mesaje impotriva partidelor aflate la guvernare si au plecat spre Capitala, amintindu-si ce s-a intamplat in urma cu un an."Ne-am pregatit si fizic si psihic. Suntem sub influenta a ceea ce s-a intamplat anul trecut, cand am fost gazati si batuti. Toti de aici am patit acest lucru. Vrem sa le aratam ca nu ne este frica de ceea ce ar urma sa se intample. Probabil ca ar urma sa fie o noua repriza, dar nu ne este frica.O sa continuam lupta impotriva gruparii mafiote PSD-ALDE-UDMR. Fiecare lupta de-a noastra nu este in zadar. Fiecare om care duce o lupta impotriva lor, diaspora, jurnalisti, in strada, pe Facebook, in actiunile civice, contribuie la erodarea lor", a adaugat o femeie.Pe traseu, sustin organizatorii, li se vor alatura alte zeci de masini la Castelul de Apa, la Roman, in Bacau si la Tisita. Organizatorii au anuntat si ca pe drum spre Bucuresti vor incerca sa blocheze traficul pentru o scurta perioada de timp.Un nou protest urmeaza sa aiba loc sambata, 10 august 2019, in Piata Victoriei, organizatorul manifestatiei anuntand ca asteapta aproape un sfert de milion de oameni sa participe. Jandarmii au facut apel la protestatari sa manifesteze pasnic. Traficul din zona Guvernului va fi restrictionat.Grupul Diaspora Pentru Romania a transmis ca are 75 de revendicari la protestul de sambata, din Piata Victoriei. Printre acestea, se numara:- finalizarea anchetelor si judecarea violentelor din 10 august 2018, timpul revolutiei si mineriadelor;- implementarea numarului maxim de 300 de parlamentari si a proportionalitatii acestora;- mplementarea punctului 8 de la Timisoara intr-o forma legala si actualizata;- reinstituirea libertatii de exprimare prin modificarea legii adunarilor publice ce permite in acest moment abuzul autoritatilor;- centrele Comunitare Romanesti din diaspora;- modul de desfasurare a alegerilor, repatrierea, traficul transfrontalier in scopul exploatarii sexuale si discriminarea copiilor romani din Austria;- demararea anchetei privind actele false si infractiunile membrilor Consiliului Romanilor de Pretutindeni.