Ziarul Universitatii Cornell scrie cum un student de-al lor a fost calcat pe cap la protestul pasnic din 10 august

The Cornell Daily Sun , publicatia prestigioasei universitati omonime, povesteste pe larg despre violente dupa ce un student care urmeaza cursurile doctorale la ei a fost batut, calcat pe cap si incatusat la protest.Publicatia precizeaza ca Radu Parvulescu, doctorand in sociologie, se afla in Romania pentru a face cercetare in legatura cu evolutia parlamentului romanesc. Pe 10 august a participat la protestul pasnic de la Bucuresti si a fost batut, incatusat, injurat si calcat pe cap.Parvulescu a povestit pentru sursa citata ca, desi in Romania sunt proteste constante de la inceputul lui 2017, cel de acum doua saptamani a fost diferit, pentru ca a fost organizat de "romani ca el, plecati la studii sau la munca in strainatate"."Am fost chemati sa ne intoarcem sa protestam fata de coruptia generalizata si proasta administrare care ne-au facut sa plecam", este citat tanarul, care a povestit in continuare despre cum condamnati penal sunt in functii inalte si se folosesc de ele pentru a da legi care sa-i scape de inchisoare si sa le permita sa fure "legal".Tanarul le-a spus celor de la Cornell Sun ca nu e prima sa astfel de experienta si ca, in 2012, pe cand era student la Universitatea McGill, a participat la Montreal la protestul fata de cresterea taxelor universitare.El mai spune si ca vede paralele intre coruptia din Romania si cea din Statele Unite, "in ce priveste brutalitatea Politiei si, mai ales, in ce priveste modul in care oameni cu bani, oligarhi, incearca sa obtina cat mai multa putere si sa legalizeze coruptia".Parvulescu a avut si un mesaj pentru colegii sai de la Universitatea Cornell, dar si pentru americani, in general. El spune ca spera ca ei sa nu fie victimele unor astfel de represiuni ale manifestatiilor pasnice, asa cum s-a intamplat in Romania, dar si ca "pretuiesc asta si lupta sa pastreze lucrurile asa, pentru ca altfel totul poate sa se schimbe radical intr-o clipa".Radu Parvulescu este printre cei peste 650 de romani care au facut plangere penala impotriva autoritatilor care au recurs la violente in urma cu doua saptamani. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook din noaptea de 10 spre 11 august, Radu Parvulescu povesteste ce a trait in Piata Victoriei."Astazi, romani din diaspora au protestat in fata sediului Guvernului din Bucuresti fata de guvernarea corupta care schimba legislatia penala pentru a-l scapa pe seful partidului lor.Politia ne-a dat cu gaze lacrimogene, a pus tunul cu apa pe noi, a adus cavaleria si ne-a arestat.Doar pentru ca nu m-am dat la o parte cand Politia a venit inspre noi, am fost tras in spatele cordonului fortelor de ordine, batut, injurat, m-au calcat pe cap, m-au incatusat si m-au dus la sectie, unde mi s-a spus ca pot sa ma astept la o amenda intre 150 si 1.500 de dolari pentru ca am instigat la violente", a povestit tanarul.