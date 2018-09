Ziua confruntarii: Carmen Dan, comandantul Jandarmeriei si Speranta Cliseru sunt audiati azi in Parlament

Ziare.

com

Prima care ajunge in fata comisiei parlamentare este Speranta Cliseru, prefectul Capitalei, de la ora 13:00. Ulterior, este asteptat comandatul Jandarmeriei, Laurentiu Cazan, de la ora 13:45. Incepand cu ora 14:30 va fi audiata si Carmen Dan, ministru de Interne.Pentru ministrul de Interne este a doua audiere in fata comisiei, dupa ce in 21 august s-a prezentat din proprie initiativa in fata parlamentarilor. Carmen Dan a anuntat ca va merge la audieri si ca raportul clasificat privind protestele va ajunge, luni, la Comisia de aparare.Vicepresedintele PSD Gabriela Firea i-a cerut, sambata, la sedinta CExN, demisia ministrului de Interne pentru felul in care a gestionat protestele din 10 august. Aceasta a mai acuzat ca ministrul a vrut sa arate ca toata responsabilitatea pentru evenimentele din 10 august este a prefectului Capitalei, o persoana apropiata primarului general.Ministrul de Interne a anuntat luni ca va raspunde acuzatiilor la Comisia de aparare din Senat.Audierea prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, care ar fi trebui sa aiba loc pe 27 august, nu s-a putut desfasura din lipsa de cvorum, doar 6 din cei 13 membri ai comisiei fiind prezenti la sedinta. Prefectul Capitalei a spus atunci ca ordinul de evacuare a Pietei Victoria a fost dat dupa miezul noptii, in timp ce reprezentantii Jandarmeriei au sustinut ca ordinul s-a dat in jurul orei 23:11. De asemenea, prefectul Capitalei a mai afirmat ca nu a fost prezenta in centrul mobil de comanda, dar se afla intr-o cladire a Guvernului in noaptea protestelor.Despre controversele iscate de ordinul de interventie dat jandarmilor la protestul din 10 august a vorbit si premierul Viorica Dancila care a anuntat, vineri, ca va avea o discutie cu ministrul de Interne si cu prefectul Capitalei despre acest ordin. Premierul vrea sa lamureasca si o inregistrarea video, aparuta in spatiul public, in care prefectul Capitalei este chestionata de un cetatean. Acesta ii cere sa vorbeasca despre protestul din 10 august si sa recunoasca faptul ca ministrul Carmen Dan si liderul PSD, Liviu Dragnea, au mintit. Prefectul a raspuns: "Asta am spus".Procurorii militari de la Parchetul General au inregistrat, pana in prezent, 770 de plangeri depuse impotriva jandarmilor de catre participantii la protestul din 10 august. Parchetul a anuntat ca 62 de jandarmi depus plangeri pentru ca au fost agresati la mitingul din 10 august.