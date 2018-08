Ziua in care, in Romania, s-a incercat uciderea libertatii - cum s-a transformat un protest pasnic intr-un teatru de razboi (Foto si Video)

Ziare.com v-a transmis, principalele momente ale zilei in format LIVE text:

Opera de arta a jandarmeriei romane, care a folosit grenade cu shrapnel for fuck sakes. Nu glumesc. Ala e piciorul meu, iar fata de langa mine a fost batuta pana a lesinat.

247 persoane au fost asistate la fata locului de medici, dintre care 9 jandarmi

Sunt 185 de raniti

"Uitati-va la noi, mai puteti sa spuneti ca nu e ciuma rosie PSD?", a spus omul, tinand masca pe fata.

au ieist in strada peste 100.000 de romani

Tot Bulevardul Aviatorilor este plin de oameni care nu sunt lasati sa vina in Piata, fiind opriti cu gaze lacrimogene. Jandarmii au folosit tunurile cu apa.

36 de persoane au primit ingrijiri medicale in Piata Victoriei

Insa oamenii nici nu au apucat sa se adune bine in Piata Victoriei din Capitala, spre care multi au strabatut mii de kilometri din toate colturile lumii, ca manifestatia deja a inceput sa degenereze. Daca majoritatea covarsitoare protesta pasnic, au existat insa cateva zeci de huligani care au aruncat cu diverse obiecte inspre jandarmi.In loc sa izoleze acesti instigatori, jandarmii au folosit toate dotarile: canistre si grenade cu gaze lacrimogene, sprayuri cu piper, chiar si tunuri cu apa si pistoale de semnalizare. Ba chiar dupa lasarea serii jandarmii calare, insotiti de caini, au intrat printre oameni. Caii s-au speriat si s-au ridicat in doua picioare, putand fi raniti oameni.De altfel, ambulantele au ingrijit sute de oameni, cateva zeci ramanand internati in spital. Cei mai multi au fost afectati de gazele lacrimogene, dar si de grenade sau batuti de jandarmi. Printre ei se numara si fiica de 16 ani a senatorului USR Vlad Alexandrescu, care a fost luata pe targa, in stare de inconstienta, dupa ce a inhalat gazele. Numarul ranitilor creste de la un moment la altul. Exista si jandarmi raniti, dintre care, o femeie, in stare grava dupa ce a fost batuta de huligani.Toate actiunjile Jandarmeriei au dus inspre spre acest deznodamant amar. Pentru a impiedica oamenii sa mai vina la Guvern, metroul a fost oprit in Piata Victoriei iar miile de protestatari care erau pe bulevardele 1 Mai, Kiseleff si Aviatorilor nu au fost lasati sa inainteze. La ora 21:00, imediat dupa momentul intonarii imnului, au inceput sa fie aruncate petarde in multime, iar jandarmii au raspuns cu lacrimogene pana cand aerul din toata zona Pietei Victoriei a devenit irespirabil.Cu toate acestea oamenii nu au renuntat. Si-au dat jos tricourile si si-au acoperit fetele sau au intrat in farmacii si si-au cumparat masti de protectie. "Mai puteti sa spuneti ca nu e ciuma rosie PSD?", a fost remarca unuia dintre cei astfel echipati, ca in plina molima.Jandarmii au continuat sa fugareasca si sa gazeze protestatatarii. Imagini greu de privit, in care oameni pasnici sunt batuti cu pumnii si picioarele de oamenii legii. Intre timp, huliganii au vandalizat nestingheriti centrul Capitalei, de la magazine la Muzeul Antipa si chiar au dat foc pe strada la brazii decorativi si mesele cafenelelor.In tot acest timp, premierul Dancila si alti cativa ministri sunt in concediu, la Palatul Victoria ramanand doar inlocuitorii lor si sedinta saptamanala de guvern a fost anulata. Carmen Dan nu a iesit cu nicio reactie sau explicatie, desi i-au cerut-o si Opozitia, si Klaus Iohannis, si cetatenii.Si in alte orase din tara si din Europa sau loc astazi mitinguri antiPSD. In total, au iesit in strada in jur de 200.000 de romani.- Inchidem aici transmisiunea. Va asteptam si maine pe Ziare.com, sa aflam impreuna cine va raspunde pentru violentele din aceasta seara.- Un nou protest este anuntat, pe Facebook, pentru sambata, de la ora 18:00, in Piata Victoriei, evenimentul fiind intitulat "Nu plecam pana nu plecati!""PSD-ALDE a aratat aseara ca legitimitatea lor se impune prin violenta asupra cetatenilor. Pentru ca vrem sa ne exprimam liber, pentru ca vrem sa fim auziti si pentru ca vrem sa ramanem liberi, ne vedem din nou in Piata Victoriei. Nu ne intimidati, nu ne este frica, puterea suntem noi! Plecati pana nu omorati pe cineva!", scriu organizatorii evenimentului.- Jandarmeria Romana informeaza ca unul dintre jandarmii loviti de mai multi protestatari in Piata Victoriei este internat la Spitalul Floreasca din Capitala, cu suspiciunea de fractura la coloana coloana cervicala. Este vorba despre o femeie jandarm.- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca un om cu "mintea normala si cu un minim respect fata de semeni nu poate sa nu fie in seara asta in fata evidentei ca s-a mers prea departe" cu privire la interventia Jandarmeriei din Piata Victoriei. Ciolos subliniaza ca nu se justifica interventia fortelor de ordine cu gaze lacrimogene impotriva femeilor si copiilor, iar cei care au ordonat asta trebuie sa plateasca.- In fata Guvernului mai sunt la aceasta ora cateva sute de persoane care sufla in vuvuzele si striga "Hotii, hotii!".- Asociatia Vedem Just anunta ca va depune plangeri penale pe numele sefului Jandarmeriei, dar si impotriva ministrului de Interne Carmen Dan dupa interventia in forta a autoritatilor.- La Spitalul Floreasca sunt internate acum 22 de persoane, dintre care 9 jandarmi.- Pe retelele de socializare curg reactii fata de modul in care au actionat jandarmii. Iata ce spune Victor Ponta: "M-am uitat cu oroare la ce s-a intamplat azi in Tara si ma declar indignat de modul mizerabil si criminal in care niste romani sunt tratati de catre Guvernul lor (indiferent daca esti sau nu de acord cu revendicarile lor)! Am considerat mereu, si nu am renuntat la acest principiu, ca ajungi la guvernare ca sa faci bine oamenilor. Dragnea si altii ca el cred ca guvernarea este doar ca sa faci bani, sa iti promovezi rudele si oamenii din gasca ta si sa folosesti forta Statului impotriva celor care te critica!".El spune ca a fost premier timp de 4 ani si nu a fost niciodata de acord sa foloseasca institutiile statului impotriva oamenilor, iar in 2015, dupa incendiul din Clubul Colectiv, a demisionat cand a vazut ca protestele puteau degenera.- Potrivit Digi24, Jandarmeria cere acum ajutorul cetatenilor sa-si recupereze cele doua pistoale de 9 mm care le-au fost furate de huligani.- ISU anunta ca 440 de persoane au primit asistenta medicala in Piata Victoriei, dintre aceste 65 fiind transportate la spital, in urma mitingului de vineri."440 de interventii pentru acordare asistenta medicala la fata locului (24 jandarmi), in urma carora 65 de persoane au fost transportate la spital (9 jandarmi) ", precizeaza ISU.- In fata Guvernului, chiar si la aceasta ora, sunt in continuare aproximativ 2.000 de oameni care scandeaza "Nu pelcam", huiduie si striga "Rusine, rusine, rusine sa va fie!".- Protestatarii s-au retras pe stradute latularnice, insa nici acolo nu sunt lasati in pace de jandarmi, care arunca in continuare cu gaze lacrimogene, informeaza corespondentul Ziare.com.- In apropierea Pietei Victoriei continua sa se auda bubuituri. In acest timp, insa, oamenii strang gunoaiele care au ramas in urma dupa ce toti au fugit sa se apere de jandarmi si huligani.- In timp ce pe strazi jandarmii gazeaza in continuare oamenii si huliganii vandalizeaza orasul, multi dintre protestatari s-au intors in Piata Victoriei sa faca curat, pe acorduri de chitara."Vrem libertate, vrem iubire, pace-n lume, nu razboi", canta doi tineri.- Jandamrii continua sa ii gazeze pe protestatarii care tot mai stau pe strazi si le cer demisia pentru abuzurile comise in aceasta seara.- Imagini terifiante apar cu ranile protestatarilor."Romania 2018.Daca nici acum nu se curatza tzara asta de nenorocitii astia, eu mi-am facut bagajele si m-am carat definitiv. Oricum, am primit un "tatuaj" pe viatza. Multumesc din suflet militiei romane. Sa nu va mirati daca de acum va scuip in fatza cand va vad", e mesajul postat pe Facebook de Octavian Ureche, alaturi de fotografia doveditoare.- Romanii care au participat pasnic la proces sunt ingroziti de experienta prin care au trecut. "Asta e tara pe care ne-o pregateste PSD-ul? Nu-mi vine sa cred, am o tristete fara margini", a declarat, la Digi24, un protestar.- La intersectia dintre Titulescu si Dr Felix a izbucnit un incendiu mare. Huliganii au strans toti brazii de la o cafenea si le-au dat foc. In zona e si o masina. Nu este clar daca huliganii incearca sa o indeparteze de flacarile ce au deja cativa metri inaltime sau sa o puna pe foc. Ei sunt agresivi si cu cetatenii si le striga sa nu filmeze.- Se striga "PSD, ciuma rosie" si "PSD, muie PSD" si protestatarii spun ca vor sa mearga la sediul partidului lui Dragnea.- Lumea striga in continuare "nu plecam". Cei care au fugit din cauza gazelor se intorc in Piata. Oamenii canta "noi de aicea nu plecam, nu plecam acasa/Pana nu ne castigam libertatea noastra". Jandarmii le raspund din nou cu gaze lacrimogene.- Angajatii de la Antipa au sunat la Politie pentru ca huliganii au spart usile muzeului.- Presedintele Klaus Iohannis are o prima reactie in care condamna interventia jandarmeriei: "Condamn ferm interventia brutala a Jandarmeriei, puternic disproportionata in raport cu manifestarile majoritatii oamenilor din Piata Victoriei. Incercarea de a infrange vointa oamenilor printr-o reactie violenta a fortelor de ordine este o solutie condamnabila. Ministrul de Interne trebuie sa dea urgent explicatii pentru modul in care a gestionat evenimentele din aceasta seara!".- Jandarmii au dat drumul la circulatie pe soseaua Titulescu, desi oamenii sunt inca in strada. In zona nu e niciun politist care sa dirijeze circulatia, astfel ca protestatarii s-au trezit pur si simplu la un pas sa fie calcati de masini.- Digi 24 anunta ca jandarmilor le-au fost furate doua pistoale de 9 mm. Huliganii care au produs violentele sunt principalii suspecti.- Jandarmii continua sa ii alunge cu forta pe protestatari si au recurs la violente. Ii ridica si ii baga in dube pe cei care nu fug singuri in fata tunurilor cu apa. Totodata, jandarmii au fost vazuti dand cu piciorul in protestatari care stateau pe asfalt, fara sa provoace in niciun fel, nici macar nu scandau la acel moment.- La situatia de acum s-a ajuns dupa ce doua dube de politie au venit sa-i alunge pe cei care blocau pasajul Victoriei. Au venit si jandarmii, au dat cu gaze lacrimogene atat de mult ca lumea nu mai putea sa respire si s-a indepartat in fuga. Cand au ajuns la un aer mai respirabil, s-au oprit, au inceput sa strige "nu plecam" si au vrut sa se intoarca. Jandarmii au vrut sa intre in forta. Cativa dintre ei au ramas prinsi intre oamenii furiosi, s-au dezechilibrat si au cazut. Unii dintre oameni au vrut sa ii linseze, insa alti protestatari au facut cordon in jurul jandrmilor, pana ce acestia s-au ridicat, si-au recapatat echilibrul si s-au extras din multime. Imediat dupa acest moment efectivele au intrat cu forta in oameni, au inceput sa traga focuri de avertisment, au pus in functiune tunul cu apa, au aruncat torte printre oameni si lacrimogene.- Ciocniri violente in Piata Victoriei. Jandamrii trag focuri de avertisment in aer, lacrimogene si tunuri cu apa. A fost aruncata si o torta.- Impiedicati sa o faca pasnic si civilizat in Oamenii protesteaza prin orice forma. Unii au blocat circulatia tramvaielor.- Numarul ranitilor creste rapid. O noua informare de la ISU arata ca pana la ora 22:45. Dintre aceste 16 persoane au fost transportate la spital, dintre care 4 jandarmi."La fata locului sunt prezente 17 ambulante SMURD de prim ajutor, 13 ambulante pentru multiple victime, toate deservite de medici, 3 motociclete SMURD, o masina de suport logistic medical, 13 masini de pompieri, un centru de comanda si coordonare si 56 de paramedici pentru preluarea ranitilor", anunta ISU.- Pasajul Victoriei e blocat de protestatari care striga "nu plecam, rezistam!".pana acum, majoritatea din cauza expunerii la gazele lacrimogene.Printre victime se afla si- Jandarmii au inceput sa ridice protestatari. In spatele Guvernului erau inca de la inserat peste 20 de dube cu care jandarmii ridica de obicei protestatarii.- Un protestarar care s-a dus la o farmacie sa-si ia o masca sa se protejeze de lacrimogene, astfel incat sa poata sa continue protestul, a stat de vorba cu corespondentul Ziare,com.- Protestatarii il cheama pe presedintele Klaus Iohannis in strada: "Iohannis vino-n strada, noi nu plecam!".- Un episod greu de inteles s-a petrecut in fata muzeului Antipa. Jandarmii calare, impreuna cu jandarmi cu caini si un detasament de scutieri au venit prin multime de la Muzeul de Geologie pana pe trotuar, in fata Muzeului Antipa, unde erau numerosi protestatari.Oamenii au inceput sa scandeze "nu plecam". In agitatia creata, caii s-au speriat si s-au ridicat in doua picioare, riscand sa fie raniti protestatarii. Apoi, fara nicio alta actiune, toti jandarmii s-au retras pe bulevardul Kiseleff. Multimea s-a infuriat la ceea ce au spus ca este clar o instigare din partea jandarmilor si le-au cerut scutierilor socoteala de ce fac astfel de lucruri in loc sa ii retina pe huliganii care au aruncat cu petarde si borduri.Dupa acest moment, toata Piata a strigat "PSD, Muie PSD".- Strazile din jurul Pietei Victoriei sunt pline de protestatari care tin in continuare pancartele si steagurile sus si cer demisia Guvernului.- Oamenii scandeaza catre jandarmi "Sefa voastra este cea mai proasta", transmite corespondentul Ziare.com.- Continua sa se auda bubuituri puternice de petarde. Jandarmeria foloseste si ea pistoale de semnalizare, pentru intimidare. Iata mai jos imagini cu exploziile de pe cer.Potrivit G4Media, jandarmii au folosit aceste semnale de avertizare inainte de o interventie pentru restabilirea ordinii publice.- Oamenii care inca sunt in zona Guvernului striga "demisia" si "hotii".- In toata Piata Victoriei pana spre Calea Buzesti aerul a devenit irespirabil din cauza cantitatii de gaze lacrimogene folosite de jandarmi. Oamenii nu pot respira, fug pe strazi, unii sunt cazuti la pamant, anunta Digi24.Altii au masti pe fata sau si-au legat tricourile peste fata, pentru a se putea proteja de mirosul intepator al gazelor lacrimogene.- Romanii nu renunta la protest, in ciuda tentativelor de deturnare a manifestatiei. Ei striga "nu plecam, nu cedam". Oamenii intra in farmacii sa isi cumpere masti de protectie.- Au explodat din nou petarde in multime. Oamenii se retrag, dar petardele sunt aruncate in toate directiile. Jandarmeria continua sa foloseasca masiv gaze lacrimogene.- Un jandarm care se indeparta de multime si-a golit butelia cu gaze lacrimogene, desi nu se afla in pericol, transmite Digi24. De altfel, astfel de situatii au fost des semnalate de protestari si jurnalisti deopotriva. Iata imagini suprinse de corespondentul Ziare.com aflat in fata Guvernului.- Romanii care s-au retras din Piata in momentul in care au fost aruncate petardele spun ca nu renunta la protest si se intorc in fata Guvernului. Cei ramasi huiduie jandarmii, care folosesc in continuare masiv gaze lacrimogene.- In Piata Victoriei a fost bruiat semnalul de internet, chiar si autoritatile anunta ca nu mai pot fi contactate decat pe telefon.- Jandarmeria spune ca din multime au fost aruncate petarde, pietre si borduri de catre ultrasi care au venit in Piata. ISU anunta ca peste 140 de oameni au fost raniti, majoritatea au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au inhalat gaze lacrimogene folosite de jandarmi.- In total in Bucuresti si in orasele din tara- Zeci de mii de oameni striga "noi suntem poporul"!- Jandarmeria foloseste masiv gazele lacrimogene. Corespondentul Ziare.com ce se afla pe latura dinspre cladirea Guvernului spune ca aerul deja a devenit irespirabil.- Zeci de mii de oameni striga "Fara Violenta" dar si "nu plecam". De asemenea, pe cladirea guvernului e proiectat mesajul fara violenta.- In zona din fata Guvernului, chiar dupa intonarea imnului, in multime au fost aruncate sticle incendiare si petarde. Oamenii s-au indepartat rapid, insa petardele si sticlele au continuat sa fie aruncate, fara interventia jandarmilor.Intrebarea care se pune este cum a fost posibil asa ceva, avand in vedere ca fortele de ordine au anuntat ca vor controla pe oricine lasa masina in zona pietei si inca de dimineata cei care intrau cu rucsaci in perimetrul de protest erau rugati sa il deschida pentru a arata continutul.- Ca la fiecare protest, la ora 21:00 oamenii au aprins luminile telefoanelor mobile si au cantat imnul national. La final au strigat "Romania, trezeste-te"!- 60.000 de romani au iesit in strada la Bucuresti, si multi altii in tara si diaspora. Corespondentul Ziare.com transmite ca pe langa zecile de mii de oameni din fata Guvernului, multe alte mii sunt pe bulevardele 1 Mai, Kiseleff si Aviatorilor, dar nu sunt lasati sa inainteze.- Jandarmii calare au intrat printre protestatarii pasnici, insotiti de caini. In rumoarea care s-a creat caii s-au speriat si s-au ridicat in doua picioare, riscand sa loveasca oamenii, transmite corespondentul Ziare.com.- Cateva persoane ii instiga pe jandarmi si arunca spre ei cu separatoare de benzi. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Georgian Enache spune ca atunci cand sunt violente negociatorii nu mai intervin si jandarmii folosesc forta pentru a fi asigurata linistea si bunurile publice.Enache e intrebat de reporterul Digi24 daca, dupa atat timp, Jandarmeria nu e capabila sa identifice huliganii. Enache da vina pe protestatari ca nu fac loc in jurul instigatorilor. Amintim ca inca de la inceputul protestului ciocnirile au inceput pentru ca Jandarmeria nu a vrut sa largeasca perimetrul de protest.- Politia a oprit accesul la metrou pentru ca trenurile nu mai opresc in statia Victoriei, a declarat un politist corespondentului Ziare.com.- La aceasta ora. Majoritatea covarsitoare protesteaza pasnic, scandeaza mesaje pentru cei de la Putere si socializeaza cu conationalii din Piata. Exista insa cateva zeci care stau la garduri, in fata, inspre Guvern, care arunca diverse obiecte inspre jandarmi si acestia intervin cu gaze lacrimogene care afecteaza intreaga multime.- Iesirea de la metrou dinspre BRD a fost inchisa.- Este scandal la metrou la Piata Victoriei, unde politia vrea sa inchida statia, iar oamenii riposteaza, informeaza corespondentul Ziare.com.- Jandarmeria Romana face apel catre protestatarii din Piata Victoriei sa se delimiteze de grupurile care provoaca violente, iar. De asemenea, Jandarmeria spune ca respecta in egala masura dreptul celor care nu vor sa protesteze si. Jandarmii au dat putin gardurile mai in spate. Oamenii au primit actiunea cu aplauze.- Jandarmii au dat iar cu gaze lacrimogene in perimetrul din fata gardului Guvernului, transmite corespondentul Ziare.com. Totodata, se pare ca au pregatit si un tun cu apa. Astfel de echipamente au fost aduse si la alte proteste, insa nu au fost folosite.- "Dragostea de tara se masoara in strada", este mesajul unui cuplu care se indreapta spre protest.- Romanii din diaspora care nu au putut ajunge si-au rugat prietenii si familia sa ii reprezinte in Piata.- Manifestantii continua sa protesteze pasnic. Ei isi picteaza tricolorul pe fete, discuta intre ei si spun ca isi doresc sa nu fie violente.- ISU Bucuresti-Ilfov anunta ca, in intervalul 17:30-19:00, pompierii SMURD au acordat asistenta medicala unui numar de 40 de persoane, dintre care si unui jandarm care a fost lovit in zona fetei.Anterior, ISU anuntase ca pana la ora 17:30 au avut nevoie de ingrijiri 36 de persoane, dintre care 2 jandarmi. Asadar, pana la ora 19:00 bilantul celor afectati de gazele lacrimogene si sprayurile cu piper folosite de jandarmi este de 76 de persoane, dintre care 3 jandarmi.- In jur destriga "Nu plecam", "Hotii" sau "Demisia"!- In timp ce la Bucuresti diaspora protesteaza, venita din toate colturile lumii, PSD Diaspora da un comunicat in care cere, la zile bune de la declaratie, socoteala Ministrului de Interne italian, Matteo Salvini, care a acuzat Romania ca, alaturi de Bulgaria, trimite "sclavi" in Europa Occidentala.- Antena3 transmite ca ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost vazut mergand pe jos pe Bulevardul Kiseleff si s-ar indrepta spre Piata Victoriei.- O femeie in scaun cu rotile afectata de gazele lacrimogene a cazut la pamant. Ambulantierii intervin pentru a-i acorda primul ajutor.- Sunt din nou ciocniri intre protestatari si jandarmi in Piata Victoriei. Jandarmii au folosit din nou lacrimogene.- In fata Guvernului se striga din mii de piepturi "Demisia"!- Protestele sunt prezentate diferit de la o televiziune la alta: Titluri care induc panica, la posturile de stiri apropiate PSD - Oamenii care continua sa vina spre Capitala sunt opriti de politie."Tocmai am fost opriti de un echipaj al jandarmeriei si un echipaj al politiei aproape de intrarea in Bucuresti. Numere de Anglia, steaguri pe masina...deh. Am si o veste buna: Politistul (tanar) ne-a spus soptit ca NE SUSTINE. VENIM", a scris pe Facebook un roman care se indreapta spre protest., potrivit estimarilor televiziunilor de stiri.- Protestatarii au insistat ca jandarmii sa dea in spate gardurile, insa fortele de ordine au folosit din nou gaze lacrimogene. Unii dintre cei care se aflau in primele randuri au cazut la pamant.Se striga "Fara violenta" dar si "Scalvilor" si "Criminalilor" la adresa jandarmilor si unii dintre protestari incearca sa smulga gardurile montate de autoritati.- ISU Bucuresti Ilfov anunta ca, pana la ora 17:30, majoritatea dupa ce fortele de ordine au folosit lacrimogene sau spray cu piper. Au existat si cazuri de persoane care au lesinat.Printre cei raniti se numara si doi jandarmi, unul cu suspiciune de fractura la degetul mainii drepte, care a fost transportat la spital, si un altul care s-a ranit la picior, dar care a refuzat sa plece.- Traficul este blocat in Piata Victoriei, dar si pe Bulevardul Lascar Catargiu, intre Piata Romana si Piata Victoriei. Cu toate acestea, jandarmii continua sa ii impinga pe protestarari in perimetrul din mijlocul Pietei.- La Ploiesti soferi si motociclisti au inceput sa se adune pentru a pleca spre Piata Victoriei. Coloana va porni spre Capitala la ora 18:00.- Reprezentantii Jandarmeriei Bucuresti precizeaza ca fortele de ordine au folosit spray-urile cu piper din dotare in momentul in care protestatarii din Piata Victoriei au inceput sa arunce in agenti cu obiecte contondente. Acestia mai spun ca nu s-a dat un ordin pentru spray-uri, ci s-a actionat spontan cand cei din Piata au fortat gardurile de protectie si s-au deplasat catre sediul Guvernului."Nu s-a dat ordin de interventie cu gaze lacrimogene, fiecare a folost sprayul individual, in functie de situatia in care a fost pus. Cand s-au fortat gardurile, si pentru a iesi din situatia de pericol, au folosit sprayurile cu piper", a declarat Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Bucuresti, adaugand ca in urma incidentelor un jandarm are o fractura la deget, acesta fiind transportat la spital.Totodata, Georgian Enache a povestit, la Antena3, ca- Jandarmii incearca in continuare sa restranga perimetrul de protest, oamenii ii huiduie si striga "Jandarmeria, apara hotia". Un cordon de jandarmi se afla chiar in mijloocul protestatarilor.- Fostul premier Dacian Ciolos face un apel la constientizare. Fondatorul Romania Impreuna spune ca ziua de azi e un bun moment de reflectie asupra a ceea ce fiecare dintre noi am facut astfel incat situatia a ajuns cea din prezent."Daca acest miting e un mesaj adresat de diaspora guvernantilor, ce-ar fi ca tot acest miting sa se transforme intr-un mesaj pe care diaspora il adreseaza societatii romanesti? Cei care ne conduc azi nu sunt 'cauza' a ceea ce nu merge bine in tara, ci mai degraba 'efectul' a ceea ce noi, poate, nu am facut bine", a scris Dacian Ciolos pe contul sau de Facebook.- Protestatarii incearca sa ii convinga pe jandarmi sa largeasca spatiul de protest, pentru ca vin tot mai multi oameni. Jandarmii refuza si spun ca e suficient: "Nu stiu de unde vorbiti de 200.000, e o cifra ce depaseste realitatea. In momentul in care vor fi 200.000 de oameni vom largi alveola corespunzator", e raspunsul jandarmilor.- In Piata Victoriei spiritele s-au mai calmat, chiar daca oamenii sunt indignati de modul in care au actionat jandarmii cu gaze lacrimogene. Sute de oameni striga la unison celebra scandare antiPSD, dar si "Fara violenta", "Nu cedam", "Rusine sa va fie" sau "Demisia".- Un protestatar il intreaba pe jandarmul din fata lui cati ani are. "23", raspunde jandarmul.- Jandarmii monteaza al doilea rand de garduri de protectie pentru Guvern. Catre Palatul Victoria s-au aruncat sticle si steaguri, transmite Digi24.- Mai multor persoane li s-a facut rau. Trei echipaje au fost vazute intrand cu targi in mijlocul multimii. Sunt si persoane vizibil afectate de gazele lacrimogene.- Incet, incet multimea este impinsa in locul special destinat protestelor. Traficul este in continuare blocat.Cei care vin la protest flutura steaguri din toata lumea:- Mai multe masini au ramas blocate in multime. Jandarmii au dat cu, transmite Digi24. Oamenii huiduie Guvernul si agita steaguri. Scutierii incearca sa tina lucrurile sub control.- Manifestantii au blocat traficul in piata si au ajuns pana la gardul Guvernului, ceea ce nu s-a mai intamplat la protetele de pana acum. Zeci de mascati si "testoase" incearca sa tina multimea sub control.- Bulevardul Kiseleff a fost blocat de protestatari, anunta televiziunile de stiri.- In Piata Victoriei sunt deja cateva sute de persoane. Jandarmii fac eforturi sa opreasca blocarea traficului in apropiere de Antipa.- Jandarmeria Bucuresti anunta ca un barbat care tulbura ordinea publica in zona protestului si un altul care avea asupra sa spray-uri graffiti au fostpentru a fi legitimati si sanctionati.De asemenea, in timpul protestului, o femeie a incercat sa-i instige pe cei din Piata Victoriei, fiind blocata, insa, de jandarmi, care au inlaturat-o din zona, relateaza News.ro.- Zeci de protestatari se indreapta in grup catre Piata Victoriei. Ei flutura steaguri si striga "". Unii soferi aflati in trafic claxoneaza in semn de sustinere.