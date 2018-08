Ziua marelui protest antiPSD Romani din toate colturile lumii au venit la Bucuresti: E o declaratie de dragoste pentru Romania! (Foto si Video)

Ziare.com transmite principalele momente ale zilei in format LIVE text:

Premierul Dancila si alti cativa ministri sunt in concediu, la Palatul Victoria ramanand doar inlocuitorii lor. Sedinta saptamanala de guvern a fost anulata.In avanpremiera mitingului de azi, caravanele cu romanii veniti din diaspora au traversat joi tara in drumul lor spre Capitala, fiind intampinate cu aplauze si steaguri in locurile in care au poposit. Coloanele s-au marit in drum spre Bucuresti.Si in alte orase din tara si din Europa sunt anuntate astazi mitinguri antiPSD.- Zeci de protestatari se indreapta in grup catre Piata Victoriei. Ei flutura steaguri si striga "". Unii soferi aflati in trafic claxoneaza in semn de sustinere.- Protestatarii de la Piata Universitatii au plecat in mars spre Piata Victoriei.Se scandeaza:"ALDE si PSD, aceeasi mizerie""Diaspora este Romania""Jos penalii!""Haideti cu noi!"- Andrei Rosu scrie pe Facebook ca mesajul antiPSD de pe placutele masinii suedeze a fost difuzat de mai multe ori intr-o statiune din".- Pe Internet continua sa curga mesajele impresionante ale romanilor care vin sa protesteze la Bucuresti.", a scris Dana Hering pe Facebook.neaga ca ar exista coloane de protestatari blocate pe traseu.- Protestatarii din Piata Victoriei vor demisia Guvernului Dancila si. Pentru ca este extrem de cald, in piata au fost aduse baxuri cu apa.- Pe Bulevardul Aviatorilor din Capitala au fost- Un brasovean a primit astazi, de ziua lui, oin urma cu doua saptamani un mesaj antiPSD.", a scris Valentin Toader.- Contactati de Digi24, reprezentantii CFR au declarat ca exista o problema cu un singur tren blocat pe sine, la Chiajna, in apropierea Bucurestiului, intarzierea defiind cauzata de ruperea unor stalpi de electricitate. Trenul blocat circula pe ruta Arad-Constanta si in afara de el niciun alt tren CFR nu mai este blocat pe sine in acest moment, spun reprezentantii CFR.- Alti protestatari craioveni se plang ca suntSi cei care vin cusustin ca sunt blocati pe diverse rute.- Un internaut a postat imagini cu mai multecu celebrul numar antiPSD pentru care a fost retinut Razvan Stefanescu.- In Piata Victoriei atmosfera e deocamdata relaxata.- O coloana de masini cu protestatari se indreapta spre Bucuresti dinspre- Protestatarii au luat-o la pas prin centrul Capitalei.- In cinstea romanilor veniti din diaspora a fost lansata o editie limitata de "deserturi tematice", prima fiind "Prajitura 20 20", aluzie la Viorica Dancila.".- In Piata Victoriei sunt circa, transmite corespondentul Ziare.com.Sergiu Ghert, 49 de ani, a venit impreuna cu cei doi copii Maria Cristina, 15 ani, si Pantilei Victoriu, 12 ani, de la, cu masina proprie pentru a participa la mitingul din Piata Victoriei.Sergiu a lucrat de 20 de ani in Italia, dar a fost obligat sa se intoarca dupa moartea sotiei. "", ne-a povestit el.Familia Ghert protesteaza din 6 septembrie la Chisinau la adresa regimului pro-rus care a blocat accederea lui Andrei Nastase la pozitia de primar al Chisinaului, desi a castigat alegerile.- Las-a strigat in strada "PSD, ciuma rosie" si "Veniti cu noi!" inainte ca masinile sa plece spre Bucuresti.- Trenul care aducea protestatari de la Craiova a fost blocat pe langatimp de mai bine de doua ore, se plang acestia pe Facebook.- Marturisiri impresionante ale romanilor plecati din tara continua sa apara pe Internet.Va rog ca diseara, cand numarati oamenii din Piata, adunati plus unu. Stiu sigur, sigur ca mama nu si-ar fi dorit nimic mai mult decat sa fie acasa. Ca-n fiecare zi din ultimii 20 de ani", a scris- In Piata Victoriei se strang semnaturi pentru campania "".- In Piata Universitatii au ajuns si timisorenii plecati ieri de acasa, care s-au alaturat romanilor veniti din diaspora.Bat tobele si se scandeaza:"Dragnea, nu uita: Romania nu-i a ta!""Asta e hotie, nu democratie""Sunteti un partid de hoti, de corupti si mafioti""Sa va fie frica, tara se ridica""Nu scapati!"- In Piata Victoriei sunt circa, transmite corespondentul Ziare.com, dar mai sunt si altii prin zona, care se protejeaza la umbra teraselor sau abia vin.In dispozitiv, la ora asta sunt vreo. Sunt calmi. "Testoasele" si caii n-au aparut inca.Alti protestatari sunt in Piata Universitatii.Serediuc Mihai (58 de ani) a venit din, dis de dimineata, cu autobuzul, si si-a intins un sezlong in fata Guvernului.", a spus el, precizand ca si-a luat tot ce-i trebuie pentru a rezista cat e nevoie.- Vasile Mititean (75 de ani) spune ca a venit pentru nepotul lui. "", a declarat bunicul pentru Ziare.com.- Vasile Ciobanu, unul dintre cei veniti la Bucuresti, locuieste inde patru ani. A venit in coloana cu masinile. E sofer si lucreaza pentru o institutie care se ocupa de persoane cu dizabilitati. "", a declarat el corespondentului Ziare.com.- Retelele de socializare sunt pline de mesaje mobilizatoare. Se cere "".- "Merg la protest pentru ca o femeie a murit de foame in curtea unui spital", a anuntat", a scris acesta pe Facebook.- Diaspora se grupeaza in, anunta Mario Mocan (Diaspora europeana) . "", spune el. In Piata Universitatii se striga: "Lasati Brasovul sa intre!" si se bat tobele.- A ajuns in Bucuresti si grupul deplecat ieri de acasa.Si de las-a plecat de dimineata.- Se protesteaza si in Piata Universitatii, langa monumentul lui Cristian Paturca. Romani veniti din Marea Britanie, Irlanda, Spania scandeaza impotriva PSD."La inchisoare, nu la guvernare!""Sistemul mafiot conduce peste tot""Sa va fie frica, tara se ridica!""Haideti cu noi, va fura si pe voi!""Iesiti din casa, daca va pasa!""Nu vrem sa fim condusi de hoti!""Pentru hotie, la puscarie!""Sunteti un partid de hoti, de corupti si mafioti""PSD, ciuma rosie!"- In Piata Victoriei este huiduit Guvernul si se striga "PSD, ciuma rosie". Numarul protestatarilor creste.(101 ani), unul dintre cei mai iubiti si respectati protestatari #Rezist, anunta ca va fi prezent diseara la locul cunoscut: Girafa din fata Muzeului Antipa." (...)", a scris Mihai Sora pe Facebook., a declarat la Digi24 ca a pregatit "doua salvari in zona", ca sa "se asigure de sanatatea" protestatarilor. "Ii asteptam, care vor sa vina. Cat timp vor fi pasnici, pot veni la miting, fara nicio problema", a mai spus el, sustinand ca nu a existat o sedinta la PSD la care sa se discute despre mitingul de azi.- Una dintre caravane e blocata in trafic la Slobozia. "Astea sunt drumurile noastre", comenteaza pe Facebook unul dintre cei "".- Una dintre tinerele care au venit in tara la protest a postat pe Facebook imagini in trafic cu o masina inmatriculata in Canada cu un numar asemanator cu cel alcare a dat atata bataie de cap Politiei Romane.- Pe Aeroportul Henri Coanda au sosit si romani din. "", a declarat o tanara din Edmonton investmantata in tricolor, la postul Realitatea TV., unul dintre romanii veniti de la mii de km, a ajuns impreuna cu grupul sau in Piata Universitatii din Bucuresti, unde s-a fotografiat cu unul dintre jandarmi.- Desi se stia despre miting de foarte mult timp in apropierea Pietei Victoriei nu a fost adusa nicio toaleta ecologica, se plang unii dintre protestatari.- O coloana de masini a plecat dinsi va ajunge in aceasta seara la Bucuresti. "", scrie pe un banner urias. "", spune o tanara protestatara.- Oamenii continua sa vina. Pana acum, s-au adunat circa 150. Desi nu sunt foarte multi, sunt foarte vocali: sufla in vuvuzele si striga "PSD, ciuma rosie" si "Romania, trezeste-te!".- In Piata Victoriei este deja foarte cald. Nu este pic de umbra, incaltamintea se lipeste de asfaltul incins, dar oamenii rezista. Un domn dina declarat ca va sta in piata pana luni seara, transmite corespondentul Ziare.com.- O coroana simbolica a fost adusa de o persoana venita de la: "".- Jandarmii ii controleaza pe toti cei care intra in Piata Victoriei si poarta. Acestia sunt rugati sa le deschida si sa arate ce au in ele.Sunt prezenti, ca la fiecare protest, si, transmite corespondentul Ziare.com.- "", spune domnul din mijloc:- In Piata Victoriei a ajuns si un grup de circa 10 romani veniti din. Numarul protestatarilor a crescut, sunt circain fata sediului Guvernului, transmite corespondentul Ziare.com.Oamenii cer sa iasa in strada si cei din Bucuresti. Un domn dina declarat ca a venit de la mii de km distanta si spune ca, daca ei au putut, pot si cei din Bucuresti sa iasa din case. De altfel, unul dintre mesajele viralizate zilele acestea pe Facebook a fost "".- Cativa protestatari s-au dus in fatadin apropierea Pietei Victoriei, unde au fost intampinati de jandarmi care i-au legitimat. Unul dintre cei care transmiteau live pe Facebook li s-a plans jandarmilor ca o alta persoana l-a agresat dupa ce a strigat lozinci antiPSD, imaginile fiind inregistrate.- Un tanar plecat de mai bine de un an inne-a explicat de ce a venit la protest: "".- "", a declarat pentru Ziare.com o protestatara venita de la- O doamna dinplecata de 30 de ani din tara a spus ca a venit sa protesteze pentru ca este nemultumita de ceea ce se intampla la Bucuresti. "", i-a declarat ea corespondentului Ziare.com.- Un protestatar spune ca a venit de la Brasov pentru ca vrea sa sustina Diaspora. El cere demisia guvernului Dancila.- Circa 50 de persoane sunt deja in Piata Victoriei. Se striga "Analfabeta", "Penalul Dragnea", "Hotii" si "Romania, trezeste-te!", transmite corespondentul Ziare.com.- Pirotehnistii au verificat masinile parcate in apropierea Guvernului de teama unor posibile incidente.