30 de presedinti si vicepresedinti de tribunale cer CSM sa opreasca protestele magistratilor

Apelul a fost facut "pentru ca, in virtutea atributiilor constitutionale si legale pe care le are", Sectia pentru judecatori "sa restabileasca, de urgenta, cadrul si limitele in care judecatorii se pot manifesta la nivel de mesaj public si implicare revendicativa, in conditiile in care in tara noastra exista institutia constitutionala reprezentativa a Consiliului Superior al Magistraturii, alcatuita din judecatori si procurori alesi prin vot de intregul sistem judiciar, organism care are atributia legala de a coopera cu celelalte institutii, dar si cu institutii ale sistemelor judiciare din alte state".Conform sursei citate, pe fondul procesului legislativ de modificare a Legilor justitiei, inscriindu-se intr-o tendinta oarecum fireasca, generata de schimbari uneori de substanta, pe care legiuitorul le-a adus acestor legi, sistemul judiciar a cunoscut mai multe framantari cu privire la statutul si cariera judecatorilorsi procurorilor, pe care, insa, CSM, ca unic garant al independentei justitiei, le-a preluat si gestionat in relatia cu celelalte puteri ale statului."Precizam, in acest context, caCu toate acestea, se constata ca ultima perioada de timp este marcata de o evolutie ingrijoratoare si neadecvata cu statutul de magistrat din partea unor colegi judecatori, care aduce grave prejudicii de imagine justitiei in ansamblul sau, acreditand in randul opiniei publice ideea unei justitii care nu mai poate ramane impartiala.Astfel,", se arata in apelul transmis CSM.Conform sursei citate, judecatorul trebuie sa ramana nepartinitor si sa fie capabil sa faca aprecieri obiective si impatiale in cauzele cu care este sau poate fi investit in viitor.In document se face referire la unele actiuni ale judecatorului Cristi Danilet "Recent, am luat cunostinta si de imprejurarea ca domnul judecator Cristi Vasilica Danilet de la Tribunalul Cluj, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, coordoneaza mai multe manifestari si actiuni publice, atat pe plan national, cat si european, erijandu-se intr-un 'asa-zis' reprezentant al judecatorilor din Romania, actiunile acestuia situandu-se, de cele mai multe ori, in sfera unor demersuri cu conotatii politice.Am luat, astfel, act cu ingrijorare de ultimul demers pe care, cu multa usurinta, domnul judecator Cristi Vasilica Danilet il promoveaza in spatiul public, respectiv de a se deplasa impreuna cu o delegatie de 30 de magistrati la Bruxelles, pentru a discuta cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, cu privire la situatia justitiei din Romania", arata magistratii.Ei solicita public "sa se ia act de faptul casi, prin toate luarile sale de pozitie, domnul judecator alege sa incalce prevederile legale prin care magistratilor le este interzis sa isi exprime opiniile politice".Semnatarii apelului se delimiteaza ferm de toate aceste manifestari, atat cele initiate de Danilet, cat si de orice forma de protest care risca sa se indeparteze de la rolul si locul pe care il ocupa judecatorul in societate si de la matca fireasca a modului de manifestare publica a magistratilor, solicitand de indata interventia CSM cu privire la conduita si atitudinea lui Cristi Danilet.Apelul va fi tradus si transmis organismelor/institutiilor Uniunii Europene, precum si institutiilor sistemelor judiciare din alte state membre.Documentul este semnat de