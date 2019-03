Actori ai Teatrului National Timisoara au protestat in semn de solidaritate cu magistratii

Ziare.

com

Cei 11 actori ai Teatrului National Timisoara s-au aliniat, duminica dupa-amiaza, pe treptele teatrului si au purtat pancarte pe care au scris mesaje precum: "Justitie nu coruptie", "Justitie libera", "Impreuna pentru justitie", "Ce inseamna OUG?".Actorii s-au alaturat astfel protestelor magistratilor din intreaga tara, dar si actorilor din Cluj si Bucuresti care au protestat si ei in diverse forme.Magistratii cer abrogarea OUG 7/2019, iar in intreaga tara procurorii au intrerupt activitatea timp de mai multe zile, in semn de protest.Mii de romani au iesit, si continua sa iasa in strada, pentru a-si exprima solidaritatea cu magistratii ingrijorati de schimbarile brutale si nocive facute de Guvernul Dancila la Legile Justitiei. Actori si spectatori, profesori si studenti, filosofi, scriitori sau matematicieni, cu totii au dorit sa traga semnale de alarma din cauza celor ce se intampla in Romania.Protestele magistratilor au inceput odata cu adoptarea controversatei Ordonante de Urgenta 7/2019. Din 19 februarie s-a iesit in strada pentru a se reaminti ca Politicul nu are dreptul sa ii intimideze sau sa incerce sa ii supuna pe magistrati si ca acolo unde Justitie nu e, nimic nu e.