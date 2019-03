Ana Blandiana, despre manifestatiile de sustinere a magistratilor: Mi-e rusine ca nu exista si un protest al scriitorilor

Ziare.

Ea a mai spus ca si-ar dori din toata inima ca o asemenea manifestatie sa aiba loc."Imi pare extrem de rau si mi-e rusine chiar ca nu exista si un protest al scriitorilor, cum ar fi normal, scriitorii reprezentand o voce mai inalta, in general, a societatii. As vrea din toata inima sa se intample si asta, pentru ca sunt convinsa ca protestele vor trebui sa continue si vor continua. Sper ca vor fi si scriitorii printre cei care ies.Sigur, exista multi scriitori care au participat si inca foarte cunoscuti la toate protestele, dar un glas solidar al scriitorilor ar fi necesar", a declarat Ana Blandiana pentru RFI Romania.Poeta a explicat ca protestele au o importanta majora pentru ca dovedesc ca Guvernul nu reprezinta Romania, "Romania este cea care se afla in strada si care apara valorile europene".Scriitoarea a criticat manipularea pusa la cale de PSD si comenteaza ca formatiunea are principalul obiectiv "de a distruge justitia, pentru ca ei sa nu intre la inchisoare".Citeste mai multe despre Ana Blandiana la RFI: Mi-e rusine ca nu exista si un protest al scriitorilor pe site-ul RFI Romania