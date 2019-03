Asociatiile de magistrati: Presedintii tribunalelor si curtilor de apel reprezinta 0,8% din numarul procurorilor si judecatorilor

Seful instantei are "rol administrativ"

Aceasta este reactia a trei asociatii de magistrati dupa ce mai multi vicepresedinti si presedinti de tribunale si curti de apel au trimis o scrisoare catre Sectia pentru judecatori din CSM in care se delimiteaza de protestele magistratilor.Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania", Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" si Asociatia "Initiativa pentru Justitie" reitereaza faptul ca modificarile aduse OUG nr. 7/2019 prin OUG nr.12/2019 ignora voturile a mii de magistrati, exprimate in cadrul adunarilor generale ale instantelor judecatoresti si parchetelor, se arata intr-un comunicat de presa remis, luni,Magistratii ar fi votat in sensul luarii de masuri pozitive de natura legislativa sau administrativa in scopul suspendarii imediate a punerii in aplicare a dispozitiilor din Legile Justitiei si ordonantele de urgenta subsecvente criticate de Comisia de la Venetia, Comisia Europeana si GRECO, precum si revizuirea acestor acte normative, dupa o reala consultare a sistemului judiciar.", arata sursa citata.Potrivit comunicatului, opinia unui presedinte de instanta, care are rol exclusiv administrativ, nu are o valoare mai mare decat opinia unui simplu judecator, intre ei neexistand subordonare ierarhica.", adauga magistratii.Potrivit comunicatului, adoptarea unor ordonante de urgenta ale Guvernului cu privire la sistemul judiciar, fara respectarea unor rigori minime de transparenta decizionala si fara consultarea reala si efectiva a corpului magistratilor, este contrara angajamentelor internationale ale statului roman si a fost dezaprobata de Comisia de la Venetia, Comisia Europeana, Parlamentul European, GRECO, numeroase asociatii ale judecatorilor si procurorilor din Europa, dar si de majoritatea covarsitoare a corpului magistratilor romani.Starea de protest din magistratura poate inceta atunci cand se va dovedi diligenta in punerea in aplicare a recomandarilor entitatilor internationale precizate anterior, respectiv, atunci cand Guvernul Romaniei:- Va elimina limitarile adoptate cu privire la libertatea de exprimare a judecatorilor si procurorilor,- Va abroga dispozitiile referitoare la infiintarea Sectiei speciale pentru investigarea infractiunilor comise de magistrati,- Va renunta imediat si pe termen lung la dispozitiile care prevad dublarea perioadei de pregatire in cadrul Institutului National al Magistraturii si la cele care elimina meritocratia in magistratura, "promovarea efectiva la instantele si parchetele superioare, dar si promovarea in functii de conducere urmand a se face numai pe baza meritocratice, fara interviuri formale, inclusiv si mai ales la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu tragerea la sorti a tuturor membrilor comisiilor de concurs, iar nu numirea lor directa de Sectia pentru judecatori a CSM."I.S.