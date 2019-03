Danilet: Am ales 30 de judecatori si procurori care merg sa vorbeasca cu Timmermans

Ziare.

com

Judecatorul ex-membru CSM, care a participat, vineri, la un nou protest in fata Palatului de Justitie din Cluj, alaturi de zeci de colegi, a precizat ca magistratii doresc sa expuna personal in fata comisarului pentru Justitie si a prim-vicepresedintelui Timmermans situatia din Romania."Am format o delegatie de 30 de judecatori si procurori care va pleca la Bruxelles, pe data de 4 aprilie, vom fi in fata Comisiei Europene pentru a protesta si acolo si pentru a intra la domnul Timmermans si la comisarul pe Justitie. Cred ca este cazul sa vorbim noi insine cu Bruxelles-ul, am vazut ca ministrul Justitiei vorbeste prin scrisori, noi ne vom duce personal acolo", a spus judecatorul Cristian Danilet, de la Tribunalul Cluj.Acesta a iesit, vineri, din Palatul de Justitie din Cluj-Napoca, alaturi de alti magistrati, cu totii purtand banderole albe pe brat in semn de protest fata de prevederile Ordonantei 7/2019."Semnalul pe care noi Clujul l-am dat cred ca a fost insusit de cele mai active instante si parchete din Romania. De asemenea, protestul s-a extins si la societatea civila - actori, studenti, profesori, vad aici studenti la Drept care au venit astazi la Palatul de Justitie.Este important ca societatea civila ne sprijina si trebuie sa se inteleaga clar ca independenta Justitiei nu este un privilegiu al magistratului, ci este un drept al cetateanului. Si cetateanului trebuie sa ii pese de modul in care este gestionata cariera judecatorului si procurorului.In momentul in care vom avea magistrati a caror cariera este controlata politic sau influentata de catre politicieni, in acel moment deciziile lor vor fi suspectate tot timpul de incorectitudine", a spus Danilet.Magistratii au explicat ca sunt nemultumiti in continuare si ca nu considera ca prin emiterea ordonantei 12 problema este rezolvata. Ei sunt nemultumiti ca in Romania se contureaza o practica a schimbarii Legilor Justitiei prin ordonante de urgenta si fara consultarea celor care lucreaza in acest domeniu, ceea ce, spun ei, inseamna impredictibilitate si afectarea carierei magistratilor.De asemenea, magistratii spun ca infiintarea sectiei speciale este contrara standardelor internationale si nu se justifica, deoarece nu exista un fenomen infractional in randurile judecatorilor si procurorilor.Intrebat de jurnalisti daca se fac presiuni asupra sa pentru postarile pe care le face pe Facebook, judecatorul Danilet a spus ca acei magistrati care vor ajunge in fata CSM vor deschide o noua practica in Romania."Libertatea de exprimare a magistratilor este sfanta, ea este un drept ca al oricarui alt cetatean, singura obligatie de rezerva pe care o avem noi este aceea de a nu face comentarii cu tenta politica, respectiv de a nu comenta dosare sau de a face afirmatii nepotrivite la adresa altor colegi.In rest, faptul ca noi comentam situatia politica, juridica, sociala din Romania sau ca am decis sa comentam proiecte de lege cu care nu suntem multumiti ori atitudini ale oamenilor politici, acestea nu trebuie sa fie interzise. Dar este un exercitiu pe care il vom face si cei care vom ajunge in fata CSM-ului pentru postarile pe Facebook vom deschide o noua practica in Romana, sa vada ca si judecatorii sunt cetateni", a mai spus Danilet.Judecatorii clujeni au protestat in aceasta saptamana prin purtarea unei banderole albe pe brat si prin suspendarea activitatii, timp de o ora, zilnic. In ultimele zile au mai avut loc si proteste ale actorilor, ale cadrelor didactice de la Facultatea de Drept si ale unor studenti de la diferite facultati din Cluj, care s-au solidarizat cu protestul magistratilor.