DIICOT isi schimba forma de protest fata de OUG 7

Modificarea OUG 7

Sectia de investigare a magistratilor

"Adunarea generala a procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, azi 04.03.2019, a adoptat cu o majoritate de 163 voturi, din totalul de 218 procurori prezenti,", potrivit unui comunicat de presa publicat luni.De asemenea, cu majoritate de 202 voturi a adoptat urmatorul punct de vedere:"Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism continua sa-si exprimeAceste serii de modificari substantiale initiate in decursul a catorva luni au fost si sunt de natura sa afecteze grav atat activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, pe cea a Ministerului Public, cat si buna functionare si stabilitatea sistemului de justitie in ansamblu, cu", se arata in document.De asemenea, procurorii amintesc ca saptamana trecuta si-au suspendat activitatea, zilnic, intre orele 08:00-12:00.Referitor la proiectul de modificare a OUG 7, procurorii DIICOT considera ca propunerile lui Tudorel Toader sunt necesare, insa remediazablocajele, inechitatile si arbitrariul produse de adoptarea ordonantei de urgenta."Urmare consultarii propunerilor de modificare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.7/2019, transmise Consiliului Superior al Magistraturii si aduse la cunostinta publicului in ziua de 01.03.2019 constatam ca acestea vizeaza:- modificarea art.54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, respectiv revenirea la forma anterioara adoptarii O.U.G. nr.7/2019;- abrogarea alineatului (71) al art.57 din Legea nr.303/2004, prin care se interzicea delegarea in functiile de conducere pentru care Presedintele Romaniei face numirea;- modificarea art.65 alin. (1) litera (i) din Legea nr. 303/2004, prin care se statua ca neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si e) ori a conditiei privind buna reputatie conduce la eliberarea din functie, in lipsa unei definitii ori a intelesului legal al sintagmei 'buna-reputatie';- reintroducerea alineatelor (6) - (7) la art.120 din Legea nr.304/2004 referitor la salarizarea specialistilor IT.Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism considera ca aceste propuneri sunt necesare si de natura a, pe care adoptarea O.U.G. nr.7/2019 le-a produs.Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism constata insa, ca in proiectul de modificare al O.U.G. nr.7/2019 nu se propun niciun fel de modificari cu privire la noul alin. (6) introdus la art.881 ori cu privire la art. 888 alin.1 lit. (d) din Legea nr.304/2004", mai precizeaza comunicatul.Referitor la dispozitiile care vizeaza Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), procurorii DIICOT ""., respectiv procurorii din cadrul SIIJ, ceea ce contravine art.16 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei: 'Cetatenii beneficiaza de drepturile si libertatile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevazute de acestea', respectiv 'Nimeni nu este mai presus de lege'.Modul de reglementare si functionare a SIIJ, raportat la noul alineat (6) introdus la art.881 din Legea nr.304/2004, care defineste notiunea de procuror ierarhic superior in contextul particular al SIIJ, instituie in mod nelegal o exceptie de la principiul constitutional al controlului ierarhic, eludand dispozitiile art.132 alin. (1) din Constitutie, potrivit caruia: 'Procurorii isi desfasoara activitatea potrivit principiului legalitatii, impartialitatii si al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului Justitiei'.. Practic, orice sistem de 'check and balance' este anulat.In sumar:;", arata sursa citata.In plus, subliniaza DIICOT, "".De asemenea, Adunarea generala a procurorilor DIICOT se declara solidara cu formele de protest ale instantelor si parchetelor din tara si sustine revendicarile acestora care vizeaza in principal garantarea nu doar prin abtinere, a factorilor politici si asociati, de la orice actiuni de natura a afecta independenta Justitiei sau a intimida magistratii, dar si respectarea de catre reprezentantii celorlalte autoritati ale statului a Constitutiei Romaniei si a legilor in vigoare, precum si a jurisprudentei Curtii Constitutionale, inclusiv in procesul de legiferare.In fine, DIICOT cere Guvernului sa puna dispozitiile criticate din OUG 7 in acord cu Constitutia Romaniei si sa renunte la reglementarile care vizeaza SIIJ. De asemenea, solicita Avocatului Poporului sa sesizeze la CCR aceasta ordonanta."Adresam pe aceasta cale un apel Guvernului, ca in calitatea sa de legiuitor delegat, sa puna dispozitiile criticate in acord cu Constitutia Romaniei si cu tratatele internationale la care Romania este parte si sa renunte la reglementarile care vizeaza SIIJ, structura artificiala, scoasa in afara regulilor de functionare ale Ministerului Public si care nu ofera garantii de impartialitate si de respectare a normelor privind incompatibilitatile si conflictele de interese si, de asemenea, sa reconsidere asupra modificarilor aduse prin O.U.G. nr.7/2019 dispozitiilor art.52 alin. (3) din Legea nr.303/2004.Avand in vedere dispozitiile art.11 alin. (1) lit. (a) din Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, solicitam Avocatului Poporului sa isi exercite atributiile in sensul sesizarii Curtii Constitutionale a Romaniei pentru efectuarea controlului de constitutionalitate asupra O.U.G. nr.7/2019, raportat la dispozitiile criticate", mai adauga sursa citata.A.D.