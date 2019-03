Elevii si studentii fac azi un protest mut in solidaritate cu magistratii

Ziare.

Astfel, potrivit unui comunicat de presa remis vineri, acestia vor organiza astazi, incepand cu ora 12:30, un protest mut, care va dura 30 de minute."Vineri, 8 martie, incepand cu ora 12:30, ne vom uni, timp de 30 de minute, intr-un protest mut, in fata sediului ANOSR din Calea Plevnei nr. 61, Sector 1, Bucuresti (Casa de Cultura a Studentilor din Municipiul Bucuresti), in semn de solidaritate cu protestele magistratilor", anunta sursa citata."In calitate de reprezentant al elevilor, sunt foarte ingrijorat de modul in care involueaza anumite sisteme fundamentale ale tarii. Din nefericire, politicul si grupurile de interese acapareaza, cu nesimtire, institutii publice a caror functionare trebuie sa fie independenta.Ignorarea opiniei a mii de magistrati este o sfidare crasa a competentei si pregatirii acestora; ei, fiind in centrul actului de justitie, sunt in masura sa spuna daca si ce modificari sunt necesare", a declarat presedintele CNE, Petru Apostoaia, citat in document.Cele trei organizatii critica noile modificari aduse Legilor Justitiei prin ordonanta de urgenta 7 si, totodata, cer Guvernului abrogarea acesteia."Solicitam Guvernului sa abroge orice prevedere care poate afecta independenta justitiei, in conformitate cu pozitia organizatiilor profesionale ale magistratilor, luand in considerare faptul ca propunerile acestora au fost validate in cadrul Adunarilor Generale din teritoriu de catre mii de judecatori si procurori.Alegerea Guvernului de a ignora opinia actorilor principali ai sistemului de justitie, chiar a celor care aplica legile, este complet sfidatoare si denota o tendinta de guvernare autocratica, improprie unui stat democratic, membru al UE si detinator al Presedintiei rotative a Consiliului UE", se mai arata in comunicat.Criticata este in special sectia de investigare a magistratilor: "Poate cea mai ingrijoratoare modificare adusa de noile reglementari este infiintarea in anul 2018 a noii sectii speciale de investigare a infractiunilor din justitie.Crearea unei astfel de structuri cu o competenta personala exclusiva, ce are in vedere efectuarea urmaririi penale asupra infractiunilor savarsite de catre magistrati, pune grav la indoiala independenta acestora, avand vocatia de a reprezenta un instrument periculos de presiune ce deschide calea unor abuzuri in infaptuirea justitiei.In acelasi timp, o astfel de politica penala promoveaza in randul populatiei o imagine distorsionata a fenomenului infractional in randul magistratilor, inoculand ideea ca aceasta categorie profesionala necesita un regim derogatoriu de la dreptul comun in ceea ce priveste activitatea de anchetare".Asociatiile argumenteaza ca independenta magistratilor este o componenta fundamentala pe care se bazeaza statul de drept."Independenta magistratilor este o componenta fundamentala pe care se bazeaza statul de drept, fara de care nu am putea discuta despre existenta unor garantii in vederea infaptuirii actului de justitie. In acest sens, legiuitorul constituant a prevazut in mod expres in cuprinsul art.124 alin (3) independenta judecatorului. Totodata, si procurorul se bucura de o astfel de independenta, ea capatand insa alte valente care reies din deosebirile de statut pe care aceste doua functii le au in legislatia statului roman, cu precadere in Legea nr. 303/2004.In contradictie insa cu aceste principii inseparabile de existenta statului de drept, observam cu surprindere cum ultimele modificari legislative nu numai ca aduc atingere independentei magistratilor, mai mult de atat, afecteaza grav increderea pe care cetatenii o acorda sistemului nostru judiciar. Vorbim astfel despre Legea nr. 207/2018, Legea nr. 242/2018 si OUG nr. 7/2019, care in pofida avizelor negative prezentate atat la nivel national, cat si la nivelul UE au fost nesocotite, fiind pusa la indoiala chiar constitutionalitatea acestora", conform sursei citate.Amintim ca protestele magistratilor au inceput odata cu adoptarea controversatei OUG 7/2019. Din 19 februarie s-a iesit in strada masiv.A.D.