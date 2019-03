Judecatorii Curtii de Apel Constanta sustin abrogarea OUG 7 si se dezic de scrisoarea sefilor care solicita incetarea protestelor

Decizia Adunarii Generale

La aceasta adunare au participat 31 de judecatori, iar decizia de suspendare a activitatii a fost luat de 27 dintre acestia. Instanta din Constanta este a doua curte de apel din Romania, dupa cea de la Brasov, care se alatura protestelor din Justitie.Magistratii de la Constanta cer abrogarea mai multor dispozitii ale OUG 7/2019 si cer CSM sa faca demersurile necesare in vederea modificarii si clarificarii cadrului legislativ actual privind organizarea judiciara si statutul magistratilor.In plus, Adunarea Generala a arata ca pozitia exprimata de catre conducerea Curtii de Apel Constanta in cuprinsul scrisorii adresate Consiliului Superior al Magistraturii de catre presedintii si vicepresedintii curtilor de apel din Romania la data de 10 martie 2019 nu reprezinta vointa colectivului de judecatori ai Curtii de Apel Constanta, aceasta opinie fiind exprimata in afara unui mandat acordat in baza unei adunari generale sau a altor forme de consultare interna.I.S.